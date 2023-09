QS Quacquarelli Symonds, esperto mondiale di istruzione superiore, ha pubblicato la prima classifica mondiale delle università QS: Europe 2024. La classifica elenca 688 istituzioni in 42 membri del Consiglio d’Europa.

Classifica delle migliori università europee

La classifica mondiale delle università QS: Europe 2024 è la prima in assoluto incentrata esclusivamente sulle università europee. Il ranking valuta gli atenei in base al riconoscimento globale, alle capacità di ricerca, alle risorse didattiche, all’internazionalizzazione ed ai risultati occupazionali. In cima alla lista c’è l’Università di Oxford, seguita dal Politecnico di Zurigo e dall’Università di Cambridge. Il Regno Unito domina, con 107 istituzioni, mentre la Turchia e la Germania seguono rispettivamente con 73 e 53. Fra le prime 50 posizione, tuttavia, c’è solo un’università italiana. Si tratta del Politecnico di Milano, che si colloca al 47esimo posto.

Il PoliMI tra le 50 migliori università d’Europa

Nella classifica delle migliori università europee stilata da QS, la più grande università tecnico-scientifica d’Italia si colloca al 47° posto, posizionandosi tra i primi 7% dei 690 istituti di istruzione terziaria. Rimanendo in Italia, altre eccellenze sono l’Università Sapienza di Roma, l’Università di Bologna e l’Università di Padova, che sono entrate nella top 100 rispettivamente al 65esimo, 78esimo e 89esimo posto.

Le università londinesi tra le migliori

In base ai dati raccolti per il QS World University Rankings, il Regno Unito ha il sistema di istruzione superiore di migliore in Europa. Nella classifica degli atenei più blasonati, infatti, sette dei primi dieci provengono dello Stato. In particolare tre dalla sola Londra. L’Imperial College, l’University College e il King’s College entrano tutti nella top ten, insieme alle università di Edimburgo e Manchester.