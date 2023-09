Le proteste a Milano contro il caro affitti per gli studenti continuano, con Ilaria Lamera la studentessa che già protestò precedentemente, che denuncia la persistente insostenibilità dei prezzi degli affitti.

Politecnico di Milano: riappare la protesta delle tende

Le tende sono riapparse a piazza Leonardo Da Vinci in protesta contro affitti troppo alti a Milano, con Ilaria Lamera tra i manifestanti al Politecnico. Nonostante due mesi di proteste, i prezzi rimangono insostenibili, e l’obiettivo è fare pressione sulla politica per un cambiamento.

Circa una ventina i partecipanti, si sono riuniti nel prato di fronte all’università esprimendo la loro delusione per il mancato progresso ottenuto fino ad ora.

Giovanni Colombo di Rete della Conoscenza ha spiegato che la decisione di riprendere le proteste è sorta quasi spontaneamente, poiché nonostante due mesi di mobilitazione, i costi degli affitti a Milano rimangono inaccessibili per molti.

L’obiettivo della manifestazione: lanciare un messaggio alla città

L’obiettivo principale della manifestazione è inviare un messaggio deciso alla città e alla classe politica, evidenziando come la situazione attuale sia del tutto insostenibile.

È prevista un’assemblea nazionale nel prossimo weekend, con partecipanti da diverse regioni, per chiedere al governo di garantire il diritto al futuro. Il movimento ‘Tende in piazza’ sta cercando il supporto per residenze studentesche accessibili. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha convocato un incontro con rettori e studenti per affrontare il problema degli affitti elevati.