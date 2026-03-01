Classifica fantasanremo dopo la prima serata: chi ha guadagnato punti

Fantasanremo è il fantasy sul festival che premia scelte e sorprese: ecco la guida essenziale alla prima classifica e a come si guadagnano i punti

Il festival di Sanremo non è solo palcoscenico: parallelamente prende vita il Fantasanremo, un gioco virtuale sempre più seguito che trasforma la gara musicale in una competizione di strategia tra milioni di utenti. Dietro l’apparenza ludica si nascondono regole precise, scelte di formazione e una serie di meccaniche di punteggio che possono premiare o penalizzare gli artisti scelti dai giocatori.

In questa panoramica spieghiamo in modo chiaro cosa è necessario sapere per interpretare la prima classifica emersa dopo l’apertura del festival, quali sono i criteri che contano e chi sono i protagonisti che hanno dominato la graduatoria iniziale.

Come funziona il gioco e le regole principali

Il Fantasanremo si basa sulla creazione di squadre composte da cinque artisti in gara, con l’obbligo di nominare un capitano che spesso moltiplica i punti ottenuti. Le formazioni sono fisse per la maggior parte del festival, ma sono previste finestre temporali per cambiare titolari, panchinari o capitani: tali sostituzioni sono consentite nelle giornate specifiche di venerdì, sabato (serata delle cover) e nella finale, consentendo un minimo di strategia dinamica.

Oltre ai punti assegnati per l’esibizione, esistono una serie di bonus e malus che influenzano il punteggio complessivo: alcuni si applicano a tutte le serate, altri vengono svelati solo di volta in volta. Tra gli esempi ricorrenti ci sono riconoscimenti per l’outfit, la posizione in scaletta, l’uso di accessori scenici e comportamenti specifici sul palco.

Concetti chiave del punteggio

Per orientarsi è utile ricordare che il gioco premia sia la performance sia gli elementi extra: un artista può avere pochi punti per l’interpretazione ma recuperare grazie a un bonus di stile o perdere punti per un’infrazione scenica. L’insieme di queste variabili rende il fanta-festival un mix di conoscenza musicale e intuito sulle dinamiche televisive.

La prima classifica: chi ha raccolto più punti

Dopo la serata d’esordio si è delineata una prima graduatoria, costruita su dati che riflettono l’attività di milioni di squadre e utenti. I numeri alla base del fenomeno sono impressionanti: si parla di circa 4 milioni di formazioni create, oltre 3 milioni di utenti coinvolti e più di 600mila leghe attive, a testimonianza del seguito che il gioco ha conquistato.

La vetta della classifica di serata è occupata da una coppia che ha saputo ottenere numerosi bonus di contesto, seguita da artisti che hanno combinato esibizione e look per massimizzare i punti. Di seguito la lista completa dei punteggi emersi dopo la prima esibizione.

Graduatoria completa dopo la prima serata

Le posizioni emerse sono le seguenti: Lda e Aka7even 165 punti; Bambole di pezza 120 punti; Dargen D’Amico 110 punti; Leo Gassmann 105 punti; J-Ax 100 punti; Sal Da Vinci 100 punti; Ditonellapiaga 90 punti; Eddie Brock 75 punti; Malika Ayane 65 punti; Arisa 60 punti; Samurai Jay 60 punti; Serena Brancale 60 punti; Fedez e Masini 55 punti; Levante 55 punti; Sayf 55 punti; Elettra Lamborghini 50 punti; Maria Antonietta e Colombre 50 punti; Ermal Meta 45 punti; Fulminacci 45 punti; Luchè 45 punti; Nayt 40 punti; Patty Pravo 40 punti; Francesco Renga 35 punti; Michele Bravi 35 punti; Tommaso Paradiso 35 punti; Enrico Nigiotti 30 punti; Chiello 25 punti; Mara Sattei 25 punti; Raf 15 punti; Tredici Pietro 10 punti.

Interpretare i risultati e suggerimenti per i giocatori

I dati iniziali offrono indicazioni utili ma non definitive: il Fantasanremo evolve serata dopo serata, e gli elementi capaci di generare punti restano spesso imprevedibili. Per chi gioca è fondamentale bilanciare la conoscenza musicale con la capacità di prevedere eventi televisivi, puntando su artisti che possono raccogliere bonus di stile, partecipazioni particolari o interazioni sul palco.

Consigli pratici

Un approccio vincente può includere tre mosse: diversificare la rosa per ridurre il rischio, scegliere un capitano con potenziale mediatico e monitorare le comunicazioni ufficiali del gioco per non perdere l’attivazione di nuovi bonus o malus. Ricordare le finestre per le sostituzioni (venerdì, sabato cover e finale) permette di correggere scelte non azzeccate.

Conclusione

La prima classifica è solo l’inizio di una competizione che combina musica, strategia e spettacolo. Seguire l’andamento del Fantasanremo significa osservare come piccoli dettagli possono tradursi in punti decisivi: dal look all’ordine delle esibizioni, ogni elemento contribuisce a trasformare la gara in un vero e proprio gioco di previsione collettiva.