Sofia Raffaeli ha vinto il bronzo nella ginnastica ritmica alla Olimpiadi, seguita dall’allenatrice Claudia Mancinelli, che è diventata virale.

Claudia Mancinelli, allenatrice di Sofia Raffaeli: perché è diventata virale

Claudia Mancinelli è l’allenatrice di Sofia Raffaeli, che ha vinto il bronzo nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi, ed è diventata la regina dei social. Il suo nome è tra i trend Google ed è diventata virale. Non solo si è fatta notare per il successo di Sofia Raffaeli, ma anche per la sua reazione decisa nei confronti dei giudici dell’all-round, che avevano pregiudicato la corsa al podio dell’atleta. L’allenatrice ha fatto notare loro l’ingiustizia e poi, con una camminata così fiera da non passare inosservata, è tornata alla sua panchina, accanto alla sua allieva, che ha poi ottenuto il terzo posto con grande soddisfazione.

Claudia Mancinelli, allenatrice di Sofia Raffaeli: chi è

Claudia Mancinelli, classe 1985, è cresciuta come ginnasta nell’accademia di Fabriano, allenata da Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni, ma è stata anche attrice. Tra i film italiani a cui ha partecipato ci sono “Cenere”, “Loro” e “Non è mai troppo tardi”. Da ottobre 2023 è l’allenatrice di Sofia Raffaeli e di Milena Baldassarri.

Un anno fa Sofia Raffaeli si stava preparando per partecipare alle Olimpiadi con Julieta Cantaluppi, allenatrice che l’ha seguita fin da bambina. Poi è arrivato il suo addio inaspettato con la decisione di trasferirsi in Israele. Una scelta che ha avuto ripercussioni sulle atlete che stava allenando.