Clizia Incorvaia torna in tv senza Paolo Ciavarro: ecco in quale programma

Buone notizie per i fan di Clizia Incorvaia: torna in tv. A poche settimane di distanza dal matrimonio con Paolo Ciavarro, l’influencer ha ottenuto un ingaggio molto importante, per uno dei programmi di punta della nuova stagione televisiva targata Mediaset.

Clizia Incorvaia torna in tv: ecco dove

Stando a quanto spifferato dal settimanale Chi, Clizia Incorvaia sta per tornare in tv. L’influencer, fresca di nozze con Paolo Ciavarro, ha ricevuto un offerta irrinunciabile, che le consentirà di tornare davanti alle telecamere dopo la breve esperienza di qualche anno fa al Grande Fratello Vip. Di che programma si tratta?

Clizia Incorvaia scelta per un reality di Canale 5

Sul settimanale Chi si legge:

“Per lei spazio ad un impegno non ancora ben definito con La Talpa, che ritorna su Canale 5 condotto da Diletta Leotta. I due (Clizia e Ciavarro, ndr), dopo le nozze, hanno dichiarato di non escludere l’idea di avere un altro figlio, anche se lei in autunno potrebbe essere impegnata ne La Talpa”.

La Incorvaia, quindi, è stata scelta per La Talpa, reality che torna in tv dopo tanti anni, con una veste completamente rinnovata. A curare la nuova edizione sarà la Fascino di Maria De Filippi.

Clizia: opinionista o concorrente?

Al momento, non sappiamo ancora se Clizia è stata scelta come opinionista o concorrente de La Talpa. Il reality dovrebbe essere registrato e andare in onda prima su Mediaset Play e poi su Canale 5. Soltanto la finalissima verrà trasmessa in diretta.