Il clochard aveva vinto 37mila euro al superenalotto, ma non avrebbe potuto riscuotere il premio per via della mancanza di documenti

L’uomo, un senzatetto di Senigallia, aveva vinto 37mila euro al Superenalotto il 24 ottobre scorso. Non era, tuttavia, ancora riuscito ad incassare il premio poiché non aveva i documenti necessari.

Clochard vince al superenalotto

La consegna dei soldi era stata bloccata, in attesa di superare il problema burocratico. Solo oggi l’ufficio premi Sisal ha annunciato che il bonifico di 37.045 euro è stato effettuato a favore di Gianluigi. Il clochard, ribattezzato Cassano dagli abitanti della città in virtù del suo accento pugliese, aveva giocato una schedina da 1,5 euro in una tabaccheria del centro di Senigallia. I numeri fortunati sono stati 8, 18, 41, 54, 75, 79, numero Jolly 42, numero SuperStar 8.

Il problema dei documenti

In base al Regolamento di gioco, per riscuotere la vincita è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e codice fiscale in corso di validità. Gianluigi però era sprovvisto di entrambi. Aveva con sé solo un vecchio codice fiscale scaduto. La vicenda era apparsa sui principali quotidiani, infiammando anche gli animi dei concittadini. Diverse persone, infatti, avevano cercato di mobilitarsi affinché l’uomo potesse ricevere il suo premio.

La buona notizia

“Sono contento che quei soldi li abbia vinti lui. Ne ha bisogno, perché ogni tanto dorme sulle panchine, poi alla Caritas. Si arrangia con quello che riesce a trovare” aveva raccontato ai giornalisti il titolare della tabaccheria di via dei Portici Ercolani. A un mese esatto di distanza, Sisal ha dichiarato che l’ostacolo burocratico è stato superato e che Gianluigi dovrebbe vedere l’accredito sul conto entro lunedì 27 novembre.