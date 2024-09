Colazione sana per perdere peso: come impostarla

Nella colazione sana per dimagrire sono ammessi cibi ricchi di proteine come noci, semi di chia, ma anche smoothie che è energizzante.

In un regime dimagrante, i pasti devono essere cinque: dai tre principali sino ai due inframezzati quali gli spuntini di metà mattina o della merenda. Un pasto come la colazione non va mai saltato per evitare abbuffate ed esagerazioni di cibo. Ecco allora come strutturare una colazione sana con ingredienti e nutrienti adatti per perdere peso.

Colazione sana per perdere peso

Un pasto molto importante necessita di cibi adeguati e adatti, oltre che pieni di nutrienti. Una colazione sana per dimagrire aiuta sicuramente anche perché permette di attivare al meglio il metabolismo, regolare l’appetito nel modo migliore e distribuire poi la giusta energia nell’arco della giornata in modo da affrontare i vari impegni.

Un pasto ben equilibrato sin dalle prime ore del mattino consente di gestire gli attacchi di fame che possono sopraggiungere andando anche a scegliere i giusti alimenti da consumare nel pranzo o anche negli spuntini di metà mattina. Saltare un pasto, quindi la colazione è sempre sbagliato, per cui cominciare facendo colazione permette di bruciare le calorie sin da subito.

Una colazione sana ed equilibrata contiene tutti i nutrienti necessari, ma al tempo stesso stimola anche il metabolismo basale in modo da influire positivamente sui pasti. Il buon compendio di proteine e fibre aiuta nel processo di termogenesi permettendo al corpo di produrre calore ed energia dalla digestione degli alimenti.

Inoltre scegliere un pasto del genere evita di consumare snack ipercalorici lungo il corso della giornata dal momento che sazia. Un procedimento molto utile soprattutto in coloro che stanno cercando di dimagrire. Si consiglia anche di non sottovalutare le proprietà dei liquidi come acqua, tè o caffè non zuccherato per aumentare il metabolismo.

Colazione sana per perdere peso: ingredienti

Preparare una colazione sana non è affatto complicato dal momento che basta scegliere tra i vari nutrienti in modo da accontentare i gusti e stili di vita di ognuno. In questo modo, con i giusti nutrienti, il corpo riceve tutti i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente e soprattutto per riuscire a perdere peso.

Tra gli ingredienti chiave non possono mancare le uova, lo yogurt greco, il tofu e la quinoa che apportano le giuste proteine che permettono di regolare la fame controllando anche l’appetito. Non devono poi mancare le fibre, soprattutto avena e frutta fresca che saziano evitando gli snack o gli spuntini troppo calorici.

Una colazione sana che aiuti a dimagrire deve essere ricca di grassi saturi come noci, ma anche semi di chia e di avocado che permettono sia di saziare, ma anche di dare la giusta energia necessaria. A tal proposito, si potrebbe consumare uno smoothie verde a base di spinaci e di banana per non appesantirsi eccessivamente.

Un porridge di avena, quindi fibre che aiuta a migliorare il metabolismo, ma anche un toast integrale con avocado sono alcuni degli esempi di menù salutari per una buona colazione che aiuti a dimagrire. La cosa importante in un pasto del genere è scegliere alimenti che siano ben variegati ed equilibrati per ottenere tutti i nutrienti necessari.

Colazione sana per perdere peso: integratore

