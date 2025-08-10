Il gravissimo episodio è avvenuto nella serata di sabato: la donna è stata soccorsa in codice rosso. Arrestato il marito

L’ha attaccata in casa utilizzando una roncola e colpendola più volte al torace e alla testa. É stata trovata in gravissime condizioni una donna di 23 anni, soccorsa dai sanitari in un’abitazione sulle colline di Fiesole, comune della provincia di Firenze. Ad aggredirla brutalmente sarebbe stato il marito di 45 anni, successivamente arrestato.

La prima ricostruzione dei fatti.

Attacca la moglie con una roncola, arrestato il marito: le condizioni della donna

I militari sono intervenuti tempestivamente in loco e questo ha consentito di trarre il 45enne in arresto in flagranza di reato. Anche l’arma utilizzata per colpire la moglie è stata trovata e sequestrata. Stando a quanto emerso l’aggressore sarebbe un cittadino tunisino e si trova ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto in località Montebeni, in una casa privata: qui sono arrivati i carabinieri in seguito ad una telefonata urgente al 112.

I sanitari del 118 hanno rianimato sul posto la donna, gravemente ferita, prima di portarla in ospedale in codice rosso dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni restano gravissime e rimane pertanto in pericolo di vita. L’arrestato si trova nel carcere di Sollicciano su disposizione della procura della Repubblica di Firenze. Agli investigatori non risultano al momento pregresse denunce per maltrattamenti in famiglia: ma stando ad una ricostruzione dei fatti il movente dell’attacco sarebbe da ricondurre a dei dissidi coniugali. Sino a sentenza definitiva vige la presunzione di innocenza per il 43enne, la cui colpevolezza sarà valutata in fase processuale.