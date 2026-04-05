Colpo di scena ad Amici 25: Valentina e Plasma eliminati dopo la terza puntata

Durante la terza puntata del serale di Amici 25 due allievi storici hanno lasciato la scuola: Valentina e Plasma. Tra sfide annullate, un ingresso che ha cambiato gli equilibri e la difficile confessione sul polipo , la serata ha riservato più di una sorpresa.

La terza puntata del serale di Amici 25 ha riservato colpi di scena: due dei concorrenti entrati all’inizio del pomeridiano sono stati eliminati dopo una serata di sfide e confronti. Sul banco delle novità è tornata una nuova allieva, Caterina, la cui presenza ha ridefinito alcune dinamiche interne alla scuola.

Le eliminazioni hanno avuto risvolti emotivi e pratici: oltre al dispiacere per l’uscita, è emersa una notizia medica importante che riguarda uno dei protagonisti, una circostanza che spiega alcune scelte e che ha acceso la discussione tra compagni e spettatori.

Come si è sviluppata la serata

La puntata, trasmessa durante la terza serata del Serale, ha visto alternarsi prove di canto e ballo decise dai giudici e dalle sfide tra squadre. L’ingresso di Caterina, chiamata da uno dei maestri, ha creato una situazione inaspettata: inizialmente avrebbe dovuto affrontare il titolare Michele, ma la sfida venne annullata per non costringere l’altro allievo a uscire immediatamente. Questa scelta ha modificato gli equilibri e ha portato ad una serie di sfide che, al termine delle tre manche, hanno portato al ballottaggio finale.

Il verdetto sui primi eliminati

La prima a lasciare il programma è stata Valentina, voce entrata sin dall’inizio del pomeridiano. La giovane artista ha raccontato di aver iniziato il percorso quasi per caso, inviando l’iscrizione a mezzanotte senza grandi aspettative. Nel corso del tempo, però, l’esperienza le ha fatto scoprire nuove emozioni, in particolare una ansia da palcoscenico che prima non conosceva. Nonostante la delusione, Valentina ha promesso di continuare a fare musica e di prendersi un momento per ritrovare sé stessa.

La vicenda di Plasma: prestazioni, scelta e rivelazione

Plasma, considerato da molti un possibile finalista, è stato il secondo eliminato della serata dopo un ballottaggio che lo vedeva contrapposto a Angie e Caterina. La sua uscita ha un doppio significato: da una parte il rammarico di non poter cantare ancora sul palcoscenico del serale, dall’altra la conferma di un percorso personale complesso e formativo.

La scoperta medica e la scelta di restare

A valle dell’eliminazione, in casetta, è emersa una notizia che spiega parte delle difficoltà vissute da Plasma nei mesi precedenti: durante una visita foniatrica di routine gli era stato diagnosticato un polipo alle corde vocali. La produzione gli aveva consigliato di interrompere la gara per sottoporsi all’intervento, con la prospettiva di poter tornare in futuro, ma il cantante ha deciso di proseguire per giocarsela con le proprie scelte. La rivelazione ha colto di sorpresa compagni e pubblico e ha aggiunto una chiave di lettura alla sua determinazione durante le esibizioni.

Reazioni e bilancio personale

Entrambi gli eliminati hanno commentato l’esperienza con lucidità. Valentina ha ringraziato staff e compagni, sottolineando che l’uscita non segna la fine di un progetto musicale; ha raccontato le sue tensioni e la volontà di lavorare sull’ansia per trasformarla in forza artistica. Plasma, invece, ha parlato di crescita personale: nonostante i momenti difficili e i down, ritiene di essere migliorato e afferma che rifarebbe l’intero percorso esattamente così com’è andato.

La vita in casetta e il rapporto con i compagni

Entrambi hanno ricordato come la convivenza nella scuola amplifichi legami e tensioni: le discussioni quotidiane non cancellano l’affetto costruito tra i ragazzi. Plasma ha descritto momenti di normalità, come cene condivise, e il valore del sentirsi accettati per quello che si è. Questo tipo di esperienza, secondo i protagonisti, è tanto formativa quanto faticosa, perché obbliga a confrontarsi continuamente con sé stessi e con gli altri.

La serata di Amici 25 si è chiusa con commenti positivi sui progressi di alcuni concorrenti e con la consapevolezza che le dinamiche interne possono cambiare rapidamente: entrate, ritiri medici e scelte personali pesano quanto le valutazioni artistiche. Per il pubblico resta la curiosità su come proseguirà il cammino degli eliminati e su quali sorprese riserverà il prossimo appuntamento.