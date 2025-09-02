A Senigallia un fortunato giocatore ha vinto cinque milioni con un Gratta e Vinci. Il tagliando Maxi Miliardario New ha trasformato venti euro in una cifra straordinaria.

È record a Senigallia: una vincita da cinque milioni con un Gratta e Vinci, un giocatore anonimo ha centrato il premio massimo, lasciando tutti a bocca aperta. Un biglietto da venti euro. Una vita che cambia. A Senigallia qualcuno ha visto i propri sogni trasformarsi in realtà con un colpo di fortuna che ha pochi precedenti.

Dal Bar Sogno al fortunato vincitore: cinque milioni per un gratta e vinci

La voce ha iniziato a girare veloce. Prima tra i clienti del centro commerciale, poi in città. Qualcuno ha vinto, sì, ma non una cifra qualsiasi: cinque milioni di euro con un Gratta e Vinci. Cifra enorme, da stropicciarsi gli occhi. La fortuna bacia Senigallia: cinque milioni con un Gratta e Vinci cambiano la vita di un anonimo vincitore, mentre il centro commerciale si riempie di curiosi e ipotesi.

Il biglietto è stato acquistato al “Bar Sogno”, un nome che ora sembra quasi una profezia. Lì, in via Abbagnano Nicola, dentro il Molino Shopping Center, è stato staccato quel tagliando della serie “Maxi Miliardario New”. Costo? Venti euro. Ricavo? Una montagna di soldi.

Nessuno sa chi sia il fortunato. Uomo o donna, giovane o anziano. È partito subito il gioco delle ipotesi: clienti abituali o qualcuno di passaggio? Forse un pensionato che ogni tanto tenta la fortuna. O magari un ragazzo, uno di quelli che comprano un biglietto al volo prima di fare la spesa. Il mistero aggiunge fascino alla vicenda.

Dietro, però, c’è anche un nuovo meccanismo di gioco. Il “Maxi Miliardario New” ha introdotto simboli e bonus inediti, come il cilindro che regala 1.000 euro all’istante e il MAXI BONUS X20 che moltiplica la vincita. Stavolta il premio massimo non è sfuggito. E ha trovato casa a Senigallia.

L’emozione del barista e il futuro dopo i cinque milioni per un gratta e vinci

Fabio Santilli, titolare del Bar Sogno, ancora fatica a crederci. «Questo locale esiste dal 2014, io l’ho rilevato nel 2019 e nel 2020 ho deciso di inserire i Gratta e Vinci», racconta con voce incredula. Poi aggiunge: «È la vincita più alta mai registrata qui. Pensare che cinque milioni siano passati dalle mie mani… mi fa tremare».

Il suo bar, da sempre frequentato da studenti, famiglie e pensionati, ora è diventato un luogo simbolico. Non solo un posto dove bere un caffè, ma il punto in cui la fortuna ha deciso di fermarsi. In tanti passeranno per dare un’occhiata, per chiedere, per sognare.

Santilli non si limita a sorridere. È orgoglioso. Perché quella vincita non è soltanto una cifra da capogiro. È anche la conferma che la sua scelta di puntare su questa attività non era sbagliata. «Lavoro con mia figlia e credo molto in quello che facciamo. Spero che possano arrivare altre vincite importanti in futuro», dice, con la speranza che la scia di fortuna non finisca qui.

Intanto, Senigallia si gode la sua favola moderna. Un biglietto, venti euro, cinque milioni. La vita di qualcuno è cambiata in silenzio. Ma la città intera, oggi, un po’ sogna con lui.