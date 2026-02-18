Un innalzamento della temperatura corporea è spesso un sintomo, non una causa di malattia. Cercare di far aumentare intenzionalmente la febbre può essere pericoloso per la salute e non è consigliato da medici e specialisti.

In questo articolo analizziamo le ragioni per cui alcune persone tentano di innalzare la temperatura corporea, cosa funziona davvero e quali rischi comporta.

Perché la febbre si manifesta

La febbre è attivata dal sistema immunitario in risposta a virus, batteri o altre infezioni. Quando il corpo rileva un agente patogeno, il cervello — in particolare l’ipotalamo — alza la “soglia termostatica” per aiutare il sistema immunitario.

Una febbre moderata può:

stimolare l’attività dei globuli bianchi

rallentare la crescita di alcuni microrganismi

attivare i processi di difesa naturale dell’organismo

Tuttavia, provocare artificialmente la febbre non è mai raccomandato, perché può mascherare condizioni mediche importanti o causare complicanze.

Metodi che possono influenzare la temperatura corporea (con cautela)

Esistono alcune circostanze in cui la temperatura corporea può salire nel breve periodo, ma non sono sicure né raccomandate per indurre febbre:

1. Esposizione al calore

Attività come sauna o bagni molto caldi possono temporaneamente aumentare la temperatura corporea, ma ciò non equivale a febbre e può causare:

disidratazione

affaticamento cardiovascolare

colpi di calore

2. Attività fisica intensa

L’esercizio fisico può portare il corpo a scaldarsi oltre i livelli normali. Tuttavia, se la temperatura supera certi valori può comportare:

crampi

affaticamento

rischio di disidratazione

3. Abbigliamento e ambienti caldi

Stare troppo tempo con vestiti pesanti o in ambienti molto caldi può far percepire una temperatura corporea più alta, ma non è febbre reale.

Sintomi reali di febbre

È importante sapere riconoscere i sintomi veri di febbre, tra cui:

temperatura corporea superiore a 37,5–38 °C

brividi

sudorazione eccessiva

tachicardia

malessere generale

Se compaiono questi segni, è consigliabile consultare un medico.

Rischi di “farsi venire la febbre”

Tentare di alzare intenzionalmente la temperatura può essere pericoloso. Tra i rischi più gravi:

disidratazione

scompensi elettrolitici

danni ai reni o al cuore

sovraccarico termico

In alcuni casi, cercare di indurre febbre può mascherare sintomi di condizioni serie, ritardando diagnosi e cure.

Quando è necessario consultare un medico

È sempre consigliabile rivolgersi a un professionista della salute se:

la temperatura supera i 38,5 °C

la febbre persiste per più giorni

compaiono sintomi come dolore intenso, confusione, difficoltà respiratorie

Un medico può escludere cause gravi e indicare la terapia più adatta.