Come è morta la bimba di due anni: l’arresto della mamma, indizi, telecamere e cosa non torna

La morte di Beatrice, la bimba di due anni trovata senza vita a Bordighera, ha scosso l’opinione pubblica e ha avviato una complessa indagine giudiziaria. Tra sospetti di traumi volontari e versioni contrastanti della madre, le autorità cercano di ricostruire le circostanze della tragedia e il contesto familiare in cui si è consumata.

Indagini e autopsia sul tragico decesso della bimba di due anni

Sarà effettuata lunedì l’autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. L’esame sarà condotto dal direttore dell’istituto di medicina legale Francesco Ventura, che dovrà confermare o smentire la prima relazione che parla di numerosi traumi, alcuni dei quali provocati da oggetti contundenti. La piccola sarebbe deceduta a seguito di una crisi respiratoria e di un arresto cardiaco, ma sul suo corpicino sarebbero stati rilevati lividi che, secondo il medico legale, non sono compatibili con una caduta accidentale.

La madre di Beatrice, Manuela A., 43 anni, è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Interrogata dalla pm Veronica Meglio, la donna ha dichiarato che la bambina fosse caduta dalle scale nei giorni precedenti, ma che sembrasse stare bene, e che ieri mattina, al ritorno a casa dopo essere uscita, abbia trovato la figlia in condizioni critiche e chiamato il 118. Tuttavia, la versione fornita dalla donna è stata contestata dalle prime analisi della videosorveglianza e dal rapporto medico-legale. I magistrati avrebbero ascoltato anche i nonni materni e paterni per ricostruire il contesto familiare.

La donna è assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni; come riportato dalla legale a Sky Tg24, è stata “fatta richiesta di arresti domiciliari presso la residenza del papà della signora ma la richiesta è ancora in valutazione” e, sulla negazione delle accuse, Corbetta ha aggiunto: “Ma quali accuse? Qui si tratta di una caduta accidentale della bambina e del fatto che la signora non abbia prestato soccorsi. Ma in quel momento non sembrava una situazione preoccupante”.

L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per giovedì a Imperia, davanti al gip, mentre la procura depositerà domani la richiesta ufficiale. La piccola Beatrice faceva parte di una famiglia già segnata da tensioni: il padre delle tre figlie si trova in carcere da agosto e tra i genitori sarebbe stato in corso un contenzioso sull’affidamento delle bambine, con un’udienza prevista a marzo per decidere sull’affidamento e il mantenimento delle tre figlie di 10, 9 e 2 anni.