Come la guerra nel Golfo rialloca profitti e rischia di colpire l'economia mondiale

Un'analisi delle stime sui profitti extra del GNL, del ruolo dello stretto di Hormuz e delle conseguenze per importatori, esportatori e politiche monetarie

La nuova escalation nel Golfo Persico ha trasformato in poche settimane questioni geopolitiche in shock economici tangibili. Fonti di analisi e media internazionali, incluso un articolo del New York Times pubblicato il 12/03/2026, mettono in luce come il conflitto e l’aumento dei prezzi energetici possano generare effetti duraturi sulla crescita mondiale e sui bilanci di aziende e Stati. In questo contesto il termine GNL—ossia gas naturale liquefatto—è tornato al centro del dibattito perché la sua logistica e i suoi prezzi sono particolarmente sensibili alle interruzioni nei corridoi marittimi del Golfo.

L’impatto non è uniforme: alcuni attori accumulano guadagni straordinari, altri subiscono perdite immediate e potenzialmente prolungate. Il modello dei mercati energetici mostra che shock localizzati nello Stretto di Hormuz si propagano rapidamente sui prezzi globali del petrolio e del gas, con effetti a catena su inflazione, bilanci pubblici e decisioni delle banche centrali.

Profitti e perdite: chi guadagna e chi perde

Le simulazioni pubblicate da analisti indipendenti evidenziano un possibile trasferimento massiccio di ricchezza verso esportatori e trader con accesso a forniture alternative. In particolare, la piattaforma britannica Energy Flux ha stimato margini extra consistenti per gli esportatori statunitensi di GNL, indicando un incremento di circa 870 milioni di dollari a settimana rispetto ai livelli pre-crisi. Questi numeri mostrano chiaramente come la volatilità dei prezzi premi chi dispone di capacità di esportazione flessibile e di relazioni contrattuali in mercati europei e asiatici.

Le stime per durata dell’interruzione

Secondo il modello di Energy Flux, la variabile chiave è la durata del blocco: un fermo di un mese produrrebbe circa 3,8 miliardi di dollari di profitti aggiuntivi per gli esportatori statunitensi, tre mesi salirebbero a circa 19,8 miliardi, sei mesi a circa 69 miliardi e un anno potrebbe portare a quasi 168,7 miliardi di dollari. Per inquadrare la portata, durante la fase acuta della crisi ucraina il guadagno straordinario stimato per il GNL USA fu di circa 84 miliardi in 12 mesi: lo scenario Golfo potrebbe dunque raddoppiare o superare quel flusso in finestra temporale più breve.

Una redistribuzione globale

Il risultato pratico sarebbe una redistribuzione di ricchezza tra produttori e importatori: i paesi esportatori e i grandi trader otterrebbero margini più alti, mentre le economie importatrici, specialmente in Europa e in Asia, si troverebbero a pagare prezzi maggiori per assicurarsi i carichi disponibili. Questo meccanismo tende ad amplificare le disuguaglianze macroeconomiche quando gli shock sono prolungati.

Il ruolo cruciale dello stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è l’anello logistico la cui integrità definisce la stabilità delle forniture dal Golfo Persico. L’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) stima che attraverso Hormuz transitino circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio, corrispondenti a circa il 25% del commercio marittimo globale di greggio, e una quota significativa del GNL mondiale. La geografia del transito rende l’area particolarmente vulnerabile: la maggior parte dei flussi è diretta verso l’Asia, mentre l’esposizione diretta dell’Europa è più limitata in volume ma non in effetti sui prezzi.

Flussi, dipendenze e alternative

I numeri danno la misura del rischio: oltre il 90% delle esportazioni di GNL del Qatar e il 96% di quelle degli Emirati Arabi Uniti passano per Hormuz, e circa il 70% del GNL che transita nello stretto è destinato all’Asia. Per l’Europa il flusso diretto è più contenuto—poco più del 10% del GNL transitato in Hormuz nel 2026—ma alcuni paesi, come l’Italia, mostrano dipendenze importanti: secondo le stime, i flussi via Hormuz rappresentano circa il 25% del GNL e l’11% del gas consumati in Italia. Le opzioni per deviarsi sono limitate e soltanto alcuni Paesi della regione possono reindirizzare volumi tramite oleodotti.

Reazioni dei mercati e implicazioni per le politiche

I mercati hanno risposto con un rapido aumento dei prezzi: i futures sul Brent sono saliti in misura significativa e i prezzi di riferimento europei del gas (TTF) hanno registrato aumenti a due cifre percentuali, generando pressioni inflazionistiche. Analisi di consulenza come quelle di Wood Mackenzie hanno valutato che la crisi abbia rimosso temporaneamente circa il 20% dell’offerta mondiale di GNL. Sul fronte delle scorte, l’IEA ha ricordato che le giacenze globali di petrolio hanno superato gli 8,2 miliardi di barili nel 2026, con riserve strategiche pubbliche oltre 1,2 miliardi di barili, ma queste cuscinetti potrebbero esaurirsi in caso di interruzioni prolungate.

Le banche centrali monitorano l’evoluzione: la combinazione tra segnali sul mercato del lavoro e pressioni sui prezzi legate all’energia complica le decisioni sul ciclo dei tassi. Dati come quelli del CME Watch sono stati letti dagli operatori come indicatori della probabilità di mantenimento dello status quo sui tassi, ma l’incertezza geopolitica resta il fattore che più influisce sull’agenda delle politiche monetarie.