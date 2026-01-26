Questo inverno sta mettendo a dura prova tutti noi, vista l’ondata di gelo che, più volte, ha colpito l’Italia. Pensate dunque come deve essere nei Paesi nordici, come ad esempio in Finlandia. I finlandesi, però, hanno un modo particolare per riscaldare le proprie case ed è un oggetto che la maggior parte di noi ha in casa.

Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Come si riscaldano in Finlandia? L’oggetto che abbiamo tutti (e non sono i termosifoni)

Per molti versi il Nord Europa dovrebbe essere un esempio per tutti gli altri Paesi europei e non solo. Basta pensare che ad esempio Danimarca, Finlandia e Olanda sono molto spesso proprio tra i Paesi in cui si vive meglio. In inverno ovviamente fa molto freddo e, i finlandesi, hanno un modo particolare per scaldare le proprie abitazioni al fine anche di risparmiare sulle bollette del riscaldamento. L’oggetto che utilizzano molte persone i Finlandia è in realtà un oggetto che la maggior parte di noi ha in casa, ovvero le candele. Esatto, in Finlandia vengono utilizzate non tanto come decorazione ma proprio come fonte di calore.

Come si riscaldano in Finlandia: il potere della candele

Come abbiamo visto, in Finlandia le candele vengono utilizzate per integrare il calore dei termosifoni, oltre che per ridurre gli sprechi e creare un maggiore confort. Ma la domanda è: le candele possono davvero scaldare la casa? Diciamo che non è possibile scaldare un’intera casa solamente con le candele, anche perché esse possono produrre indicativamente tra 30 e 80 watt. Però, se posizionate in punti strategici, possono contribuire sì ad aumentare la temperatura percepita ad esempio in una singola stanza. Si parla di camere a dimensione ridotta e con infissi ben isolati, dove 5 o 6 candele possono anche far aumentare la temperatura di 2 gradi. Un modo quindi anche per risparmiare e per creare più confort nella stanza scelta. L’importante è fare sempre molta attenzione, mai lasciare candele accese incustodite o nei pressi di tende, tessuti e materiali infiammabili. Inoltre è bene metterle sempre su superfici stabili e resistenti al calore.