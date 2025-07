Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della fine della relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, e dello scandalo dei messaggi che l’attore romano si sarebbe scambiato con Martina Ceretti, sua presunta amante. Ma, in tutto questo, come sta la modella spagnola? Ecco dove è stata vista.

Rocío Muñoz Morales e la fine della relazione con Raoul Bova

All’inizio sembravano solo i classici rumors senza troppo fondamento, invece tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è davvero finita, dopo 9 anni di amore e due figlie, Luna e Alma. In questi giorni poi, Fabrizio Corona, ha fatto esplodere un nuovo gossip, ovvero il presunto tradimento per anni dell’attore romano con Martina Ceretti. Bova, nel frattempo, ha deciso di lasciare Roma per godersi qualche giorno con le figlie a Terracina, per cercare di ritrovare un pò di serenità. Il Settimanale Chi ne ha pubblicato le immagini, scrivendo: “il sorriso tirato dell’attore nasconde una serie di emozioni inespresse.” E Rocío? Come sta invece la modella spagnola?

Come sta Rocío Muñoz Morales dopo la separazione da Raoul Bova?

In questi giorni si parla quasi esclusivamente di Raoul Bova, e Rocío Muñoz Morales? Come sta la modella spagnola dopo la separazione? Al momento Rocio si trova a Roma, assieme alla madre, arrivata dalla Spagna. Le due sono state viste insieme in chiesa, ecco cosa si legge su Chi: “Rocio appare sofferente per ciò che sta vivendo. Chi la conosce confessa che sta soffrendo molto. Che è stata colta di sorpresa dall’evoluzione dei fatti, non si aspettava questa bufera. Lei e Bova, fino a ora, erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo.” Rocío Muñoz Morales, uscita dalla chiesa, stringeva tra le mani un santino raffigurante la Madonna.