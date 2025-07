Raoul Bova non ci sta ed è pronto a denunciare sia il Napoli calcio sia la compagnia aerea Ryanair. Ma, come mai? Cosa è successo?

Raoul Bova, ipotesi denuncia verso Napoli e Ryanair: cos’è successo?

A dare la notizia è La Repubblica, dove si legge che il noto attore romano Raoul Bova sarebbe pronto a denunciare la compagnia aerea Ryanair e il Napoli Calcio.

Il motivo sono gli ormai famosi audio privati che l’attore avrebbe inviato alla modella Martina Ceretti, audio che sono stati appunto attribuiti a Raoul Bova e poi diffusi. Gli audio in questione sarebbero stati mandati a Fabrizio Corona dall’imprenditore milanese Fabrizio Monzino con il consenso della Ceretti. Una vicenda per la quale sta indagando la Procura di Roma, per tentata estorsione ai danni di Bova. Ma, cosa c’entrano il Napoli e la Ryanair?

Raoul Bova: il video del Napoli e il tweet della Ryanair

Come visto Raoul Bova è finito al centro di una bufera, dopo gli audio privati diffusi che l’attore avrebbe inviato alla modella 23enne Martina Ceretti. Bova, però, ora sarebbe pronto, come si legge su La Repubblica, a denunciare sia il Napoli Calcio sia la Ryanair. Ma, come mai? Sul profilo ufficiale di TikTok della squadra di De Laurentis è stato pubblicato un video con protagonista il nuovo acquisto Kevin De Bruyne, nel quale però si sento proprio la voce di Raoul Bova presa proprio da uno degli audio finito al centro del caso. La compagnia aerea invece, ha postato sui propri profili ufficiali di X e Facebook la frase: “buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?“