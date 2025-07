Audio sottratti a Raoul Bova, la modella Martina Ceretti sentita dagli inquirenti

Continuano le indagini sugli audio sottratti a Raoul Bova, al centro di un’inchiesta che coinvolge ambienti vicini all’attore e alla modella Martina Ceretti. Proprio quest’ultima è stata ascoltata nelle scorse ore dagli investigatori, chiamata a chiarire la sua posizione e fornire la propria versione dei fatti.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione legato alla diffusione di messaggi vocali privati tra Raoul Bova e Martina Ceretti, modella 23enne. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli inquirenti sospettano che tali contenuti, inizialmente condivisi all’interno di una corrispondenza personale, siano stati sottratti e poi utilizzati per esercitare pressioni sull’attore.

Al centro dell’indagine ci sarebbe un pr milanese, Federico Monzino, amico della Ceretti, che avrebbe informato Bova dell’esistenza di quegli audio in un messaggio dai toni ambigui, ma senza mai avanzare una richiesta esplicita di denaro. Il materiale è stato successivamente diffuso pubblicamente nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, innescando un’ondata mediatica e un’inchiesta affidata alla polizia postale e coordinata dal pm Eliana Dolce.

“Le azioni compiute, su cui gli inquirenti stanno indagando, hanno attivato il web in maniera illecita e inaccettabile, dove si continua a diffondere in maniera incontrollata materiale la cui natura va ancora accertata. Si è attivata una macchina infernale che non guarda in faccia a nessuno, né alle persone né ai loro figli, che non hanno tutti gli strumenti per discernere la cronaca dalla cattiveria o dal voyeurismo di bassa lega“, ha dichiarato il legale di Bova, David Leggi, all’ANSA.