Fabrizio Corona, nell’ultima puntata di “Falsissimo“, ha preso di mira Raoul Bova, mostrando chat e audio che l’attore romano avrebbe inviato a Martina Ceretti, influencer 23enne, asserendo dunque che Bova avesse una relazione parallela a quella con Rocio Munoz Morales. A parlare ora è proprio la Ceretti.

Raoul Bova ha tradito Rocio con Martina Ceretti?

Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, dopo la bomba lanciata da Fabrizio Corona nella sua puntata di “Falsissimo”. Il re dei paparazzi infatti ha mostrato chat e audio che l’attore romano avrebbe mandato alla presunta amante, ovvero l’influencer 23enne Martina Ceretti: “altro che Don Matteo Bova, qui si parla di tradimenti. Il primo messaggi che Raoul Bova manda a questa tizia è del 2023, la chat va avanti dal 2023 a oggi. La conversazione dura due anni e mezzo.” In poche parole, secondo Corona Raoul Bova avrebbe tradito Rocio con la Ceretti. Ora è la stessa influencer a rompere il silenzio.

Raoul Bova, cos’ha detto la presunta amante Martina Ceretti?

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Raoul Bova e Martina Ceretti, l’influencer ha voluto dire la sua su Instagram: “ci tenevo a dire la verità riguardo la puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa.”