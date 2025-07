Nel mirino di Fabrizio Corona sono finiti Roaul Bova e Rocio Munoz Morales. Da settimane si parla della crisi tra l’attore romano e la modella spagnola, anzi per molti la relazione è ormai giunta al capolinea. Ora, il re dei paparazzi, ha svelato un audio shock di Bova, audio che…

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: è finita?

Sono settimane, anzi mesi, che si parla di una crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Se all’inizio sembravano appunto solo voci, man mano che passavano i giorni sono diventate quasi certezze. Anzi, secondo Gabriele Parpiglia, i due avrebbero messo fine alla loro storia dopo 12 anni di amore. Al momento, comunque, nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito. Ora però ci si mette Fabrizio Corona, che nella sua puntata di “Falsissimo” ha fatto una rivelazione davvero shock.

Audio inedito di Raoul Bova spiazza tutti: la rivelazione choc di Fabrizio Corona

Nella sua puntata di “Falsissimo“, intitolata “Diavoli e Tentatori”, Fabrizio Corona ha rivelato di essere in possesso di un audio inedito di Raoul Bova. Ma ecco lo spoiler postato dallo stesso Corona: “è notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano e Rocio è stata, di fatto, la tentatrice che ha spezzato una coppia storica. Oggi però il cerchio si chiude: Rocio diventa vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una storia parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi.” Nell’audio si sentirebbe la voce di Bova che dice “Buongiorno occhi spaccanti“, audio che secondo Corona sarebbe stato inviato a una tentatrice. In poche parole il re dei paparazzi sostiene che per tre anni Raoul Bova avrebbe avuto una relazione parallela a quella con Rocio. Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato il gossip.