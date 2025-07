Dopo 12 anni insieme, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrano aver preso strade separate, con segnali social che non lasciano dubbi.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, una delle coppie più seguite del panorama dello spettacolo italiano, sembra essere giunta al capolinea. La conferma arriverebbe direttamente da Rocio, che con una foto lancia un messaggio chiaro, lasciando intendere la decisione definitiva.

Addio ufficiale tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Le indiscrezioni

Le voci sulla separazione definitiva tra i due si fanno sempre più concrete, tanto che, secondo quanto riportato dal magazine Diva e Donna, la coppia avrebbe già coinvolto avvocati per definire gli aspetti legali legati alla gestione delle figlie e del patrimonio. L’indiscrezione è stata anticipata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato di aver seguito la vicenda fin dall’inizio, confermando la fine della loro relazione e aggiungendo che non ci sarebbe più spazio per una riconciliazione.

Parpiglia ha, infine, annunciato che presto la coppia renderà pubblica la rottura attraverso una comunicazione ufficiale. Da poco si parlava di un possibile matrimonio, ma oggi la love story sembra davvero archiviata.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: una foto di lei sembra confermare la fine del rapporto

Dopo oltre un decennio insieme, la storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra ormai giunta al termine. Da settimane si rincorrono voci insistenti su una rottura, e i protagonisti non hanno mai smentito i rumor, anzi, la loro assenza di foto insieme sui social e le vacanze separate non fanno che alimentare i sospetti.

Una delle ultime foto condivise dall’attrice spagnola ritrae lei con le figlie in piscina, accompagnata dalla frase “Mi vitamina” e un cuoricino rosso, un post che, nel contesto attuale, appare come un messaggio emblematico.