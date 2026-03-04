Maurizio Landini è intervenuto in occasione di una manifestazione a Firenze parlando a tutto tondo di ciò che sta accadendo nel mondo, gli ultimi episodi in Iran ed anche della legge del governo sulla violenza sessuale mostrando chiaramente il suo punto di vista e puntualizzando sulle colpe che secondo lui ha portato questa scelta.

Maurizio Landini sulla guerra in Iran: serve il cessate il fuoco

Maurizio Landini ha voluto parlare della guerra in Iran e ha parlato del rischio che deriverebbe per la democrazia delle persone poichè l’attacco è arrivato senza il consenso del popolo.

Il leader CGIL ha chiesto un immediato cessate il fuoco perché l’intervento combinato di Usa e Israele va contro ogni rispetto del diritto internazionale, scavalcato un’altra volta da Israele.

Il giudizio sul Ddl Stupri

Landini a Firenze ha anche parlato del Ddl Stupri messo in campo dal Governo Meloni.

Per lui è assurdo che secondo questo decreto sia la donna a doversi giustificare di uno stupro commesso dall’uomo. Questo cambiamento di paradigma è pericoloso perchè non va a combattere gli stupri ma in un certo senso li legittima.

Torna poi a parlare della manifestazione avvenuta a Roma dove – “centinaia di migliaia di uomini e donne hanno manifestato per contrastare la manovra” – come riportato anche da Liberoquotidiano.it