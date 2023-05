Compleanno Chiara Ferragni: celebra con le foto di lei da piccola

Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo 36esimo compleanno sui social con un carosello di foto che la ritraggono quando era bambina.

Oggi, domenica 7 maggio 2023, Chiara Ferragni compie 36 anni. L’influencer e imprenditrice digitale ha voluto celebrare il suo compleanno su Instagram attraverso un carosello di fotografie che la ritraggono da bambina.

A legare tutto, la didascalia del post che recita: «Trying to make this girl proud from 1987» ovvero, «Sto cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987».

Una frase simbolica, che mostra la personalità orgogliosa della Ferragni e la sua voglia continua di migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi.

Il ricordo del compleanno durante il Covid

Precedentemente Chiara Ferragni aveva pubblicato sui social un altro ricordo, ovvero quello relativo al suo compleanno di tre anni, fa quando l’Italia era in lockdown a causa dell’epidemia di Covid, scoppiata proprio qualche mese prima.

«Questa notte di 3 anni fa: festeggiando il mio compleanno sulla nostra terrazza durante il lockdown». Questa la caption scritta dall’influencer, pubblicando una foto che la ritrae insieme al suo primogenito Leone.