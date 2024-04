"Con gli occhi del Duomo", le mostre della Veneranda Fabbrica

Milano, 23 apr. (askanews) – Milano cambia nei decenni e nei secoli ma il Duomo resta fermo, imponente e immutato, al centro a vegliare sul cuore della città. La cattedrale è assoluta protagonista di “Con gli occhi del Duomo”, un palinsesto di iniziative dedicate alla fotografia per riscoprire il rapporto tra il gioiello architettonico meneghino e la sua città.

All’interno del Museo del Duomo la mostra “Ritratto Duomo”, una storia fotografica della Cattedrale e della sua Fabbrica, allestita dal 23 aprile al 23 luglio 2024 con preziose e inedite testimonianze d’epoca, accostate a spiragli di visioni contemporanee, per illustrare la storia, le persone e i profili urbani che la tecnica fotografica ha contribuito a eternare da metà ottocento in poi. Il percorso si chiude con un video in time-lapse, realizzato da VideoZone, che testimonia l’evoluzione di Piazza Duomo dalla presenza del quartiere Rebecchino fino ai nostri giorni.

Contemporaneamente, dal 23 aprile fino al 26 maggio, Corso Vittorio Emanuele II ospita “Dalla memoria al futuro”, un’esposizione con accesso libero e che vede protagoniste assolute delle fotografie di grande impatto provenienti dall’archivio della Veneranda Fabbrica, riprodotte su pannelli. Il percorso è arricchito da brevi testi che propongono suggestioni e curiosità sulla storia della Veneranda Fabbrica e del suo instancabile lavoro al servizio del Monumento dal 1387.

“Sarà una bella mostra, vedrete che vi sorprenderà. Come sempre, l’immagine di Milano si sovrappone a quella del duomo e viceversa. Sarà tenuta all’inizio nel museo del Duomo e poi sarà nella città, in Corso Vittorio Emanuele. Sarà una bellissima cosa”, ha sottolineato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Con “Gli Occhi del Duomo” ha in GetYourGuide il suo main sponsor: “Siamo estremamente orgogliosi come GetYourGuide di essere main sponsor della Mostra “Con gli Occhi del Duomo”. Per noi è un’occasione unica per rafforzare il nostro rapporto con la Veneranda Fabbrica del Duomo e dare accesso a chi vorrà prenotare anche tramite GetYourGuide la possibilità di vivere una esperienza indimenticabile ed esplorare Milano con una lente nuova attraverso la fotografia e le immagini del passato”, ha spiegato Francesca De Falco, country manager di GetYourGuide Italia.

A partire dal 6 giugno una nuova mostra fotografica sarà aperta sulle terrazze del Duomo.