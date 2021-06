Confermato l’ergastolo all’ex generale serbo Ratko Mladic, respinto il ricorso

Il Tribunale dell'Aja ha confermato l'ergastolo in appello per l'ex generale serbo Ratko Mladic, accusato di genocidio e crimini contro l'umanità.

Nella giornata dell’8 giugno il Tribunale internazionale dell’Aja ha confermato l’ergastolo in appello per l’ex generale serbo Ratko Mladic, accusato di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante la guerra nell’ex Jugoslavia.

I giudici hanno così respinto il ricorso presentato da Mladic, rendendo a questo punto la sentenza definitiva e senza la possibilità di essere soggetta a ulteriori ricorsi.

Confermato l’ergastolo all’ex generale serbo Ratko Mladic

Mladic era stato già condannato in primo grado nel 2017, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità con particolare riferimento al tristemente noto genocidio di Srebrenica e all’assedio di Sarajevo avvenuti durante il conflitto in Bosnia del 1992-95.

Nel corso dell’udienza tenutasi lo scorso agosto i pubblici ministeri avevano sollecitato la sua condanna per un’ulteriore accusa di genocidio riguardante questa volta i massacri avvenuti in sei comuni della Bosnia-Erzegovina nel 1992: Foca, Vlasenica, Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos e Prijedor.