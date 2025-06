Jovanotti è stato ospite della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, programma condotto da Alberto Angela. Il cantante ha confessato che, quando era un bambino, ha rischiato di morire. Ecco le sue parole.

La confessione choc di Jovanotti nella prima puntata di Noos: “Ho rischiato di morire”

Ospite della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, programma condotto da Alberto Angela, è stato il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che si è raccontato a cuore aperto.

Jovanotti ha rivelato che, quando era molto piccolo, ovvero quando aveva due anni, ha rischiato di morire e che è vivo solo grazie ai medici. Ma ecco il suo racconto: “devo la mia vita ai medici. A due anni mi sono ammalato e avrei fatto parte di quelle percentuali di mortalità infantile che sono ancora molto alte nel mondo. Era un’enterite acuta molto forte, non capivano cosa fosse, io stavo spegnendomi, non assimilavo il cibo, avevo una febbre altissima. Mio padre mi portò al Bambin Gesù e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono.”

Jovanotti: “Il nostro sistema sanitario è una ricchezza del nostro Paese”

Dopo aver raccontato ad Alberto Angela quello che gli è capitato quando aveva due anni, Jovanotti ha parlato in generale della sanità italiana, asserendo che ogni volta che ci ha avuto a che fare ha avuto esperienze eccezionali. Ricordiamo che sua figlia Teresa ha combattuto per anni con un tumore. Ma ecco le parole di Jovanotti: “ogni volta che ho avuto a che fare con la sanità pubblica ho sempre avuto esperienze eccezionali. E’ la mi esperienza, ovviamente, ma credo che il nostro sistema sanitario sia una delle ricchezze del nostro Paese.”