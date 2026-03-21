Conflitto Iran-Israele: Usa inviano marines e le Borse perdono 1.700 miliardi

Scontro tra Iran e Israele, basi britanniche concesse agli Stati Uniti e timori per il commercio marittimo: la situazione rimane instabile e ricca di rischi

La tensione tra Iran e Israele ha spalancato una nuova fase di incertezza internazionale, con ripercussioni militari, economiche e diplomatiche che si sono rapidamente diffuse. Il quadro è fatto di attacchi reciproci, movimenti di truppe e aperture continentali come la concessione del Regno Unito allo uso delle basi per operazioni statunitensi: elementi che mettono alla prova alleanze e catene di approvvigionamento. In questo contesto, il presidente statunitense ha dichiarato di valutare un possibile ridimensionamento degli sforzi militari in Iran, pur autorizzando l’invio di ulteriori contingenti nella regione.

L’escalation ha già effetti pratici: frammenti di un missile iraniano sono caduti nella Città vecchia di Gerusalemme, vicino al Muro del Pianto, e una raffineria strategica del Kuwait, la Mina Al-Ahmadi, è stata colpita da attacchi di droni con incendi e chiusure di impianti. I mercati europei hanno scontato la crisi con una perdita stimata di 1.700 miliardi in tre settimane. A livello politico, l’Italia ha convocato misure di sicurezza: il ministro dell’Interno ha fissato il Comitato antiterrorismo per verificare il livello di rischio e le contromisure necessarie.

Movimenti militari e decisioni strategiche

Gli Stati Uniti hanno disposto l’invio di circa 2.500 marines in Medio Oriente e ottenuto garanzie sull’utilizzo di basi britanniche per operazioni legate alla protezione dello Stretto di Hormuz. Parallelamente, sono emerse valutazioni interne su ipotesi operative più ampie: la preparazione di piani per un impiego di terra è stata segnalata da alcune fonti giornalistiche, mentre la Casa Bianca ribadisce che i comandi militari devono essere pronti ad ogni eventualità. Il Presidente ha inoltre chiesto risorse straordinarie al Congresso per sostenere le operazioni, segnalando l’intenzione di mantenere flessibilità strategica.

Piani operativi e limiti politici

A livello operativo il Pentagono avrebbe preparato protocolli e scenari, ma ogni azione rimane condizionata a ordini politici. Il Regno Unito ha autorizzato l’uso delle proprie basi da parte degli Usa, specificando che non parteciperà direttamente agli attacchi; questa distinzione sottolinea come la cooperazione militare conviva con vincoli politici. Il dibattito pubblico vede contrapporsi la richiesta di sostegno logistico e critiche sulla tempistica delle scelte: la reazione degli alleati passa per un confronto continuo su obiettivi, rischi e costi.

Colpi sul terreno e impatto economico

Sul fronte operativo, gli scambi di raid e missili hanno provocato danni localizzati ma simbolicamente rilevanti: oltre al frammento caduto nella Città vecchia di Gerusalemme, sono state registrate esplosioni e lanci di missili verso il nord di Israele, con sirene scattate da Haifa alla Galilea costringendo centinaia di migliaia di civili a rifugiarsi nei bunker. Nel Golfo, la raffineria kuwaitiana di Mina Al-Ahmadi ha subito attacchi ripetuti con droni, creando focolai d’incendio che hanno temporaneamente fermato produzioni. L’insieme di questi eventi ha influito sui prezzi energetici e sulla fiducia degli investitori.

Effetti sui mercati e sul trasporto marittimo

Le ripercussioni finanziarie sono state evidenti: le borse europee hanno registrato perdite significative, mentre il commercio marittimo teme chiusure e interdizioni. Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno condannato la chiusura dello Stretto di Hormuz e si sono detti pronti a cooperare per la riapertura in condizioni di sicurezza. Società di navigazione, assicuratori e operatori logistici sono stati chiamati a valutare contromisure e percorsi alternativi, in attesa di una soluzione che permetta di ripristinare la normale circolazione delle merci.

Diplomazia, alleanze e scenari futuri

La dimensione diplomatica resta essenziale per evitare un’escalation incontrollata. La Francia ha proposto, in una prospettiva post-conflitto, la creazione di un sistema di scorta navale che coinvolga tutti gli attori del settore marittimo e che non abbia lo scopo di essere un’azione di forza. Al contempo, l’Iran ha affermato di esercitare il proprio diritto all’autodifesa contro quanto interpretato come aggressioni, mentre figure politiche regionali hanno rilanciato appelli per una via diplomatica che metta al centro la stabilità.

Sul piano pratico, alcune missioni internazionali hanno già subito spostamenti: personale della Nato è stato evacuato dall’Iraq per operare temporaneamente da basi alternative, e contingenti nazionali hanno ridefinito la propria presenza sul terreno, lasciando in alcuni casi solo unità di protezione per sedi diplomatiche. In Italia, la convocazione del Comitato antiterrorismo per sabato 21 marzo serve a calibrare misure di prevenzione interne, mentre il confronto internazionale continua tra mosse militari, negoziati e tentativi di frenare le ricadute economiche e umanitarie.