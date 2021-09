Coniugi festeggiano le nozze d’oro nell’Autogrill di Teano dove si sono sposati nel 1971

Armando e Caterina hanno 82 e 79 anni: hanno deciso di festeggiare i 50 anni di matrimonio nel luogo dove si sono sposati: un autogrill.

L’amore vero si riconosce dai piccoli gesti quotidiani: un bacio all’amato/a quando si rientra a casa, cucinare il suo piatto preferito. Oppure tornare nel posto dove tutto è iniziato. “Perché si torna sempre dove si è stati bene“, canta Chiara Galiazzo.

Teano, festeggiano le nozze d’oro nello stesso Autogrill dove 50 anni prima si erano sposati

E Armando Di Girolamo e Caterina Capuano, rispettivamente 82 anni e 79, lo sanno bene. Questi due dolcissimi anziani, di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, sono i protagonisti di una romantica storia d’amore. Per festeggiare le nozze d’oro, infatti, hanno deciso di tornare nel posto dove si sono sposati il lontano 18 settembre 1971: ossia l’Autogrill, allora Motta, di Teano.

Nozze d’oro in Autogrill per Armando e Caterina

A cinquant’anni dal giorno nel quale hanno giurato di amarsi nella buona e nella cattiva sorte in salute e in malattia in ricchezza e in povertà, i due coniugi sono stati accolti dallo stesso locale. Ad accompagnare la coppia ovviamente c’era la famiglia nata dalla loro unione.

Festeggiano le nozze d’oro in un Autogrill di Teano: lì si erano sposati

Ai tempi in cui Armando e Caterina hanno preso la decisione di festeggiare il proprio matrimonio nell’Autogrill di Teano, il locale rappresentava già un punto fondamentale per il territorio, in quanto era simbolo di ospitalità, ma soprattutto era conosciuto per le specialità della cucina regionale.

Armando e Caterina hanno festeggiato alla grande il loro matrimonio, è stato per loro un giorno felice anche per la location da loro scelta, motivo per il quale la coppia ha voluto ridare la propria fiducia all’Autogrill dopo 50 lughi anni.