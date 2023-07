Consiglio di Forza Italia, Antonio Tajani prende il posto di Berlusconi. Bernini: "Suo sostituto naturale"

Al consiglio di Forza Italia, che si tiene all’hotel Parco dei principi di Roma, Antonio Tajani prenderà ufficialmente il timone del partito. Sarà il nuovo presidente dopo la scomparsa del leader Silvio Berlusconi. Anna Maria Bernini lo ritiene un “sostituto naturale”.

Antonio Tajani prende il posto di Berlusconi. Bernini: “Forza Italia una seconda famiglia”

Oggi, 15 luglio, al Consiglio di Forza Italia, all’hotel Parco dei principi di Roma, Antonio Tajani prenderà il timone del partito. Sarà il nuovo presidente dopo la scomparsa del leader Silvio Berlusconi. Probabilmente verrà nominato all’unanimità e porterà avanti il partito fino al Congresso, che si dovrebbe tenere la prossima primavera. La scelta è pienamente appoggiata dalla ministra Anna Maria Bernini, che ha definito Forza Italia come “una seconda famiglia“, in un’intervista per Fanpage.it. “Che cosa succederà ora in Forza Italia? Ci sarà continuità. L’eredità di Berlusconi è da un lato un fatto, cioè il fatto che Forza Italia esista, che esista un centrodestra unito dal ’94, o al governo del Paese o comunque al governo dei territori. Ed è anche un impegno, un compito, cioè portare a termine le cose che non sono state portate a termine, ma che fanno parte della nostra cifra. Noi abbiamo una cifra molto particolare, siamo un elemento equilibratore del sistema di centrodestra perché abbiamo una nostra dimensione: siamo liberali, siamo garantisti, siamo da sempre atlantisti ed europeisti, riformatori. Noi siamo quelli di Forza Italia, che è altro rispetto alla restante parte del centrodestra. Ed è importante, credo, la nostra presenza al governo del Paese” ha dichiarato la ministra, che ha sottolineato che la guida di Tajani è perfetta per portare avanti idee e progetti del partito.

Antonio Tajani prende il posto di Berlusconi. Bernini: “Suo sostituto naturale”

“Tajani è la successione naturale nella gestione del partito rispetto al presidente, gli è sempre stato vicino. Credo che sia in assoluto la persona che da più tempo lavorava con il presidente. E poi ha nelle sue mani un dossier per noi importante, visto che siamo europeisti: da sempre ha saldamente nelle mani il dossier degli Affari europei” ha aggiunto Bernini, che ha sottolineato che Tajani ha una competenza straordinaria ed è ministro degli Esteri per vocazione, per cui sarà una guida molto importante.