Dopo 30 anni, Forza Italia dovrà trovare ben presto un nuovo presidente dopo la morte dell’amatissimo Silvio Berlusconi. In questo momento è il fidato Antonio Tajani, oggi Ministro degli Esteri, ad aver preso il suo posto, in veste di presidente “pro tempore”, fino alla data delle delle prossime elezioni. Ecco dunque quali sono le sue prospettive nel partito.

Antonio Tajani sul post Berlusconi: “Continueremo sulla linea di lealtà al governo di centrodestra”

In un’intervista concessa al Corriere, Tajani ha dichiarato che in questo periodo in cui sarà presidente temporaneo di Forza Italia vuole proseguire con la linea già tracciata da Berlusconi, che prevede “lealtà al governo di centrodestra, riforme istituzionali, sburocratizzazione, innalzamento delle pensioni minime, meno tasse, più infrastrutture, europeismo e atlantismo, un ambientalismo pragmatico e non ideologico e un ruolo da protagonisti all’interno del Ppe. Non cambieremo”.

Tajani ha anche parlato di come gestirà le varie correnti che da sempre caratterizzano Forza Italia. A proposito ha commentato:

Sempre stato contrario alle correnti, non credo ai personalismi ma alle persone e sono sicuro che tutti avranno qualcosa di importante da fare. Tutti, è la mia intenzione, saranno coinvolti, il movimento deve essere unito. Non partiamo da zero: siamo tutti sostenitori di questo governo. Come dimostrano i capigruppo, c’è già una rappresentanza Nord, Sud e Centro. E ripeto: ci sarà un ruolo per chiunque voglia lavorare.

Parlando della compagna di Berlusconi, Marta Fascina, Antonio Tajani ha di recente dichiarato che non è previsto per lei nessun incarico informale. Al Corriere ha poi aggiunto:

Lei farà quello che vorrà fare, in questi giorni così dolorosi non mi sono nemmeno permesso di disturbarla. Lei è stata la compagna di vita di Berlusconi. Ripeto, deciderà lei cosa fare. Ora quello che conta è lavorare tutti insieme, uniti.

E i figli?

Silvio Berlusconi lascia il suo immenso patrimonio e la sua eredità politica ai 5 figli, Marina, Pier Silvio, Elenora, Barbara e Luigi. Parlando del loro eventuale coinvolgimento politico, Tajani ha dichiarato: