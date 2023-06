Silvio Berlusconi: politica post mortem. Dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia, il partito è attraversato da un vento favorevole per ciò che concerne le adesioni raggiunte all’interno dei sondaggi politici: lo dimostrano le rilevazioni degli istituti demoscopici, tra cui Winpoll per ScenariPolitici.

Forza Italia raddoppia

I numeri in aumento di Forza Italia sono (ancora) lontani da quelli di Fratelli d’Italia, che resta con ampio margine sul trono delle intenzioni di voto (28,7%). A seguire, il Partito Democratico di Elly Schlein che, col 21,3% di consensi, sembra aver già esaurito l’effetto della nuova segreteria che nelle ultime settimane aveva dato nuove speranze ai dem. Sul gradino più basso del podio, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: col 14,4% dei consensi, i pentastellati si allontanano ancora dal Pd e vengono invece avvicinati da Forza Italia, che balza al 13,3% raddoppiando i numeri dopo la morte dell’ex premier.

Crolla la Lega, male anche Azione e Italia Viva

Sprofonda sotto i dieci punti la Lega di Matteo Salvini: il 7,1% dei consensi non può essere un dato accettabile per il Carroccio, neanche in un momento no. A seguire ci sono col 3,5% Azione di Carlo Calenda e col 3,1% l’alleanza Verdi e Sinistra. Podio nero per Italia Viva di Matteo Renzi (2,0%), +Europa di Emma Bonino (1,8%) e Potere al Popolo (1,3%).