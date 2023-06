Forza Italia 2.0: il partito dopo la morte di Silvio Berlusconi. È Antonio Tajani a spiegare che sarà eletto un presidente che guiderà il movimento fino al prossimo Congresso nazionale: il vicepremier non fa nomi, ma non si esclude che possa essere proprio lui il presidente pro tempore, almeno fino alle Europee.

Nella sede romana di Piazza San Lorenzo in Lucina e al cospetto dei capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Paolo Barelli e del capo delegazione azzurro al Parlamento europeo Fulvio Martusciello, Antonio Tajani ha parlato così:

«È difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi, ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare: il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti quanti noi fare in modo che si trasformino in realtà. Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo perché questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi. […] Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia. Stamane ho ricevuto una sua telefonata in cui mi chiedeva di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. […] (Marta Fascina, ndr) è una deputata ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali».