Consulenti lavoro: Dalla Mutta (pres. Enpacl) "Lavoriamo per favorire il ricambio generazionale"

"Le sfide sono tante e importanti per quanto riguarda l'ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - è quanto afferma Stefano Dalla Mutta, nuovo Presidente dell'ENPACL, intervenendo ai lavori dell'assemblea CPO Consulenti del Lavoro - L'ente necessariamente deve pensare anche a del...

“Le sfide sono tante e importanti per quanto riguarda l’ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – è quanto afferma Stefano Dalla Mutta, nuovo Presidente dell’ENPACL, intervenendo ai lavori dell’assemblea CPO Consulenti del Lavoro – L’ente necessariamente deve pensare anche a delle iniziative importanti per far sì che ci sia una popolazione della nostra categoria che sia in continua evoluzione. e in particolare che vi sia un ricambio generazionale costante e continuo”.

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