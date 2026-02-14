contestazione juve-arbitro dopo kalulu espulso a san siro

dopo il cartellino rosso a kalulu, spalletti e la dirigenza della juve hanno espresso forte disappunto verso la direzione di gara, chiedendo chiarimenti sul comportamento di bastoni e sui limiti d'intervento del var

Espulsione di Kalulu altera la partita tra Inter e Juventus

La partita clou tra Inter e Juventus è stata condizionata dall’espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Il cartellino rosso è stato mostrato nel corso del primo tempo e ha innescato proteste diffuse da parte dei protagonisti in campo e delle panchine.

Giocatori, membri dello staff tecnico e dirigenti della Juventus hanno contestato la valutazione dell’arbitro La Penna.

Le immagini diffuse dai media documentano un clima acceso al termine della prima frazione. Il tecnico nerazzurro Luis Spalletti è stato ripreso mentre accusava l’arbitro, sostenendo che la decisione avesse inciso sull’andamento della gara.

Nel tunnel degli spogliatoi si sono registrati momenti di tensione. Figure di spicco della Juventus, tra cui Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Damien Comolli, sono state coinvolte in proteste che hanno sfociato in spintoni e contrasti verbali con membri dello staff avversario. Le autorità sportive e la commissione arbitrale valuteranno nei prossimi giorni gli atti avvenuti durante e dopo la partita.

Il fatto che ha cambiato l’inerzia del match

A seguito dell’annuncio sulle verifiche della commissione arbitrale, la sequenza contestata assume rilevanza centrale per l’andamento della partita. Dopo il primo cartellino giallo a Kalulu per un intervento su Barella ritenuto imprudente, l’arbitro ha mostrato il secondo ammonimento pochi minuti più tardi per un contrasto con Bastoni.

La Juventus e commentatori sportivi hanno contestato il secondo provvedimento sostenendo che l’ammonizione sia stata provocata da una simulazione. Secondo queste versioni, l’interista si sarebbe lasciato cadere dopo un contatto minimo e avrebbe reagito in modo plateale alla decisione dell’arbitro. Le immagini e le dichiarazioni raccolte verranno valutate dagli organi competenti.

Le immagini e la valutazione arbitrale

A seguito delle verifiche preliminari, le riprese mostrano che Kalulu sfiora Bastoni con una mano durante l’anticipo sul passaggio. La caduta del giocatore è risultata vistosa.

I sostenitori della Juventus hanno interpretato la sequenza come una possibile simulazione finalizzata a indurre l’arbitro in errore. L’arbitro La Penna ha tuttavia confermato la propria valutazione in campo.

Il regolamento vigente non ha consentito l’intervento del VAR sul secondo giallo, circostanza che ha alimentato malumori tra le parti. Le immagini e le dichiarazioni raccolte verranno ora esaminate dagli organi competenti.

Reazioni e conseguenze immediate

Subito dopo l'episodio si è registrata una reazione collettiva nello spiazzo di gioco e nelle aree tecniche.

In campo i giocatori hanno protestato con fermezza dopo la espulsione. In panchina e lungo il perimetro tecnico sono scattate critiche dure rivolte alla direzione di gara.

In campo i giocatori hanno protestato con fermezza dopo la espulsione. In panchina e lungo il perimetro tecnico sono scattate critiche dure rivolte alla direzione di gara.

Secondo gli estratti video, le parole di Chiellini sono state nette: «Non esiste una cosa del genere». Tale affermazione sintetizza lo sdegno manifestato dalla squadra.

Comolli, entrato nel mirino della contestazione, ha avuto uno scontro verbale con l’arbitro e successivamente è stato allontanato verso il tunnel dagli addetti alla sicurezza.

Il ruolo del var e i limiti regolamentari

Subito dopo lo scontro verbale con l'arbitro e l'allontanamento verso il tunnel, la vicenda ha riaperto il dibattito sulle competenze del sistema di revisione audiovisiva.

Per regolamento il Video Assistant Referee (VAR) non è autorizzato a correggere in tutti i casi un secondo cartellino giallo che comporti l’espulsione. Questa limitazione ha impedito una revisione che, secondo alcuni osservatori, avrebbe potuto modificare la decisione assunta sul campo. Il termine VAR indica il sistema di supporto agli arbitri basato sull’analisi video delle azioni rilevanti.

La questione sarà oggetto di confronto nelle prossime riunioni tecniche internazionali, dove è probabile che si valuti l’opportunità di estendere l’ambito di intervento del VAR per includere anche questa fattispecie. I dati provenienti dalle partite e le indicazioni degli arbitri saranno elementi centrali nelle eventuali proposte di modifica regolamentare.

Analisi tecnica e prospettive regolamentari

La ricostruzione degli eventi prosegue con attenzione sulle possibili implicazioni regolamentari. I dati provenienti dalle partite e le indicazioni degli arbitri rimangono centrali nelle proposte di modifica. Dal punto di vista disciplinare, la questione riguarda soprattutto la valutazione della simulazione e l’applicabilità della revisione attraverso il VAR.

Se la simulazione venisse riconosciuta ufficialmente, il secondo giallo inflitto a Kalulu potrebbe essere annullato e l’ammonizione assegnata all’altro giocatore. Tale esito modificherebbe la lettura del match e solleverebbe interrogativi sulle sanzioni per la simulazione e sull’efficacia degli strumenti tecnologici nel garantire equità. Gli organi competenti potranno esaminare il materiale per valutare eventuali segnalazioni formali o per proporre aggiornamenti alle direttive sull’intervento del VAR; nel frattempo la vicenda resta oggetto di dibattito tra addetti ai lavori. L’evoluzione delle verifiche e le decisioni disciplinari costituiranno il prossimo elemento informativo rilevante sul caso.

Implicazioni per le squadre

L’evoluzione delle verifiche e le decisioni disciplinari incidono anche sull’andamento tecnico della partita. In campo, la squadra in inferiorità numerica ha dovuto riorganizzare assetti e compiti individuali. L’avversaria ha sfruttato l’occasione per mantenere la propria strategia e aumentare la pressione offensiva.

A livello più ampio, l’episodio ha alimentato un deterioramento della fiducia verso la direzione di gara. Rimane centrale la necessità di chiarire le procedure e gli strumenti per la gestione degli eventi controversi, al fine di ridurre incertezze e contestazioni future. Si attendono le decisioni disciplinari e possibili aggiornamenti dei protocolli regolamentari.

I dati raccontano una storia interessante sulle tensioni tra istanze tecniche e esigenze di chiarezza normativa. Il confronto verterà su aspetti tecnici, etici e procedurali legati all'interpretazione di simulazione e all'utilizzo del VAR. Le posizioni di club, arbitri e organi federali saranno al centro delle prossime riunioni nelle sedi competenti, con l'obiettivo di ridurre l'incertezza e aumentare la trasparenza nelle decisioni arbitrali.