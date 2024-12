Controlli intensificati per la sicurezza stradale

A Napoli, la Polizia locale ha avviato una serie di controlli mirati per garantire la sicurezza stradale. Queste operazioni sono state implementate in risposta a un aumento delle infrazioni legate all’uso del cellulare durante la guida. Nella prima mattinata, sono stati elevati i primi verbali al corso Umberto, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrastare comportamenti pericolosi al volante.

Statistiche preoccupanti sull’uso del cellulare

Entro le 13, sono stati registrati sei verbali, tutti per la stessa infrazione: l’uso del cellulare alla guida. Le persone multate sono tutte italiane e di entrambi i sessi, dimostrando che il problema non discrimina. L’uso del cellulare mentre si guida è una delle principali cause di incidenti stradali, e le autorità stanno cercando di sensibilizzare i conducenti sull’importanza di mantenere la concentrazione sulla strada.

Normative severe per chi infrange le regole

Tra le novità più significative introdotte, c’è la norma che prevede sanzioni severe per chi viene sorpreso a utilizzare lo smartphone mentre guida. Le multe possono arrivare fino a 1.400 euro, accompagnate da una sospensione della patente fino a tre mesi. Questa misura è stata adottata per scoraggiare comportamenti irresponsabili e promuovere una guida più sicura. Inoltre, i controlli non si limitano solo all’uso del cellulare, ma si estendono anche alla guida in stato d’ebbrezza e all’uso di monopattini elettrici, evidenziando un approccio globale alla sicurezza stradale.