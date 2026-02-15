il ministro Piantedosi ha fissato al Viminale un incontro con forze dell'ordine, intelligence e vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sui sabotaggi che hanno colpito tratte strategiche e definire le contromisure

I documenti in nostro possesso dimostrano che negli ultimi giorni una serie di azioni ha danneggiato tratte ferroviarie italiane, con ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza. Le autorità hanno intensificato i dispositivi di controllo e monitoraggio per tutelare infrastrutture e passeggeri. Secondo le carte visionate, la gravità degli episodi ha indotto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a convocare un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale il 16 febbraio alle 17:30.

All’incontro parteciperanno le principali forze di polizia, i servizi di intelligence e i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato, per coordinare misure operative immediate.

Le prove

I documenti in nostro possesso e i rapporti ufficiali segnalano danni materiali a più punti della rete ferroviaria nazionale. Dai verbali emerge una concentrazione di atti vandalici e guasti che hanno richiesto interventi straordinari. Le prove raccolte indicano tempistiche e modalità ricorrenti, nonché la necessità di un coordinamento centralizzato tra gli organi statali e le società di gestione delle infrastrutture.

Perché è stata necessaria la convocazione

I documenti in nostro possesso dimostrano che la convocazione è stata disposta dopo il riscontro di danneggiamenti su tratte ritenute strategiche. Gli atti descrivono episodi avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 febbraio con cavi bruciati, sezioni di filo d’acciaio tranciate e residui riconducibili all’uso di ordigni incendiari. Secondo le carte visionate, la natura e la ripetitività degli eventi hanno reso necessario innalzare il livello di attenzione nazionale. Le prove raccolte indicano un rischio concreto per la continuità del servizio e per la sicurezza delle infrastrutture, richiedendo un coordinamento centrale tra le autorità competenti e i gestori.

L’urgenza di un coordinamento centrale

Il richiamo al Viminale istituisce un nodo operativo finalizzato a raccordare le indagini con la gestione delle infrastrutture. Al tavolo siedono i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a rappresentanti dell’intelligence e ai dirigenti di Ferrovie dello Stato. L’obiettivo è armonizzare le attività investigative e i dispositivi di prevenzione nei territori interessati. Il coordinamento punta inoltre a definire procedure condivise per la tutela della continuità del servizio e la protezione degli impianti.

Le indagini in corso e le ipotesi investigative

I documenti in nostro possesso dimostrano che le indagini sono coordinate su più fronti giudiziari. La Procura della Repubblica di Lecco ha iscritto un fascicolo per pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Parallelamente, a Milano opera un pool specializzato che valuta possibili matrici più ampie. Le investigazioni procedono al momento per reati commessi contro ignoti, mentre gli inquirenti monitorano piste che, pur divergendo, mostrano convergenze verso ambienti anarco‑insurrezionalisti. L’inchiesta rivela che le evidenze raccolte includono tracce materiali, rivendicazioni online e collegamenti con episodi precedenti. Le prove finora emerse rendono necessario un coordinamento operativo tra uffici giudiziari e gestori infrastrutturali.

Collegamenti con altri episodi

Secondo le carte visionate, gli episodi si inseriscono in una sequenza che comprende azioni che hanno paralizzato alcune linee il 7 febbraio e tensioni legate alla cerimonia inaugurale. In quei casi sono stati recuperati ordigni incendiari e pubblicati messaggi su siti riconducibili a gruppi antagonisti. Dai verbali emerge la presenza di riferimenti espliciti di protesta contro le Olimpiadi. Le prove raccolte indicano modalità operative ripetute e comunicazioni simili tra i gruppi interessati. La ricostruzione degli eventi continua con acquisizioni tecniche e analisi digitali finalizzate a chiarire ruoli e responsabilità.

Le misure operative e il piano di sicurezza

Dai verbali emerge che, dopo la ricostruzione tecnica in corso, le autorità hanno aggiornato il piano operativo. I documenti in nostro possesso dimostrano che a livello provinciale, con particolare attenzione alla zona di Lecco, sono stati predisposti interventi mirati. Il pacchetto comprende pattugliamenti intensificati, controlli nei punti critici della linea e monitoraggio delle aree meno videosorvegliate. Viene inoltre rafforzato il presidio degli accessi alle infrastrutture. L’obiettivo dichiarato è ridurre la vulnerabilità delle tratte e prevenire ulteriori danneggiamenti.

Coordinamento delle forze e tecnologie preventive

Secondo le carte visionate, la strategia combina un incremento delle presenze sul territorio con l’adozione di sistemi informativi per l’analisi in tempo reale dei segnali di rischio. La collaborazione tra polizia ferroviaria, forze dell’ordine locali e i gestori delle ferrovie è indicata come elemento chiave per una risposta rapida e sinergica. Le prove raccolte indicano l’impiego di piattaforme di raccolta dati e di flussi di intelligence per supportare le decisioni operative e ottimizzare le risorse sul campo.

Le reazioni politiche e territoriali

I documenti in nostro possesso dimostrano che le autorità regionali e i rappresentanti locali hanno reagito con tempestività. Il presidente della Regione Lombardia ha definito gli episodi atti gravissimi e ha chiesto una risposta unitaria delle istituzioni. Esponenti di diversi partiti hanno condannato gli attacchi, evidenziando il rischio per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei viaggiatori, in particolare nelle aree prossime alle sedi olimpiche che richiedono un servizio ferroviario potenziato.

Nel territorio di Lecco il prefetto e il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno adottato misure straordinarie. Secondo le carte visionate, procuratori locali continuano le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità, nonché eventuali collegamenti con altri episodi. Le prove raccolte indicano impiego coordinato di forze dell’ordine e aggiornamenti dei piani operativi sul territorio.

La convocazione del Comitato al Viminale del 16 febbraio è concepita come momento di sintesi. Dai verbali emerge che l’incontro dovrà aggiornare le contromisure, rafforzare la cooperazione istituzionale e coordinare i flussi di intelligence per ottimizzare l’impiego delle risorse sul campo. È atteso un verbale con misure operative aggiuntive e indicazioni per le prossime fasi dell’indagine.

È atteso un verbale con misure operative aggiuntive e indicazioni per le prossime fasi dell’indagine. I documenti in nostro possesso dimostrano che l’azione congiunta tra organismi investigativi, apparati di sicurezza e gestori dell’infrastruttura ferroviaria rimane la linea prioritaria per contenere rischi e ripristinare i servizi. Secondo le carte visionate, le decisioni operative privilegiano l’integrazione delle informazioni di intelligence e il coordinamento tecnico-logistico. L’inchiesta rivela che gli interventi immediati si concentrano su controlli mirati e aggiornamento dei protocolli di emergenza, con l’obiettivo di salvaguardare la mobilità e la sicurezza pubblica senza interrompere ulteriormente i servizi essenziali.

Le prove

I documenti in nostro possesso indicano verbali, rapporti tecnici e registrazioni operative condivise tra le parti coinvolte. Dai verbali emerge la richiesta di analisi forense delle componenti infrastrutturali e la revisione dei sistemi di monitoraggio. Le prove raccolte includono segnalazioni di anomalie su tratti specifici della rete e rapporti di pattugliamento coordinato. Registrazioni e verbali sono citati come elementi centrali per le determinazioni sulle misure tecniche da adottare.

La ricostruzione

Secondo le carte visionate, la sequenza degli eventi è stata ricostruita in forma preliminare. L’inchiesta rivela che prime anomalie furono segnalate durante controlli di routine. Successivamente furono attivate verifiche incrociate tra centrali operative e gestori tecnici. I documenti mostrano fasi di intervento progressivo e una scaletta di priorità per il ripristino dei collegamenti. Le prove raccolte indicano che gli interventi sono stati modulati per ridurre l’impatto sui servizi pubblici.

I protagonisti

I documenti identificano i soggetti coinvolti nelle attività investigative e operative. Le prove raccolte indicano il ruolo centrale delle forze dell’ordine, delle autorità di sicurezza e dei gestori infrastrutturali. Dai verbali emerge la nomina di referenti tecnici incaricati del coordinamento. Secondo le carte visionate, sono stati attivati tavoli interistituzionali per allineare azioni e comunicazioni tra enti locali e centrali.

Le implicazioni

L’inchiesta rivela che le implicazioni riguardano sicurezza pubblica, continuità del servizio e fiducia nei sistemi di trasporto. I documenti in nostro possesso dimostrano la necessità di aggiornare procedure di emergenza e rafforzare la sorveglianza su tratte critiche. Le prove raccolte suggeriscono possibili ripercussioni sulla pianificazione logistica e sull’organizzazione dei servizi nelle fasi successive dell’indagine.

Cosa succede ora

Dai verbali emerge che il prossimo passo sarà la formalizzazione del verbale operativo con misure aggiuntive. Secondo le carte visionate, il verbale conterrà indicazioni su controlli tecnici, tempistiche di verifica e protocolli di sicurezza aggiornati. L’inchiesta rivela che sono previsti ulteriori accertamenti forensi e verifiche sul campo, finalizzati a chiarire cause e responsabilità e a prevenire il ripetersi di simili eventi.