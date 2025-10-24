COP30 in Brasile: anticipazioni e aspettative sulle conferenze climatiche

Il 30° incontro delle Parti (COP30) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si svolgerà a Belém, Brasile, nel mese di novembre. Questo evento si colloca in un contesto di crescente preoccupazione per il clima, con obiettivi di riscaldamento globale che sembrano sempre più lontani e una generale sfiducia nei processi multilaterali.

L’Unione Europea ha delineato le proprie aspettative per questo summit, sottolineando l’importanza di mantenere il limite di 1,5°C di riscaldamento globale. La Commissione europea ha espresso la necessità di un impegno rinnovato da parte di tutte le nazioni per affrontare questa crisi.

Le priorità dell’Unione Europea per la COP30

Nel contesto della COP30, i membri del Parlamento europeo hanno adottato una serie di priorità strategiche che mirano a rafforzare l’impegno globale nella lotta contro il cambiamento climatico. Tra queste, il richiamo a rimanere concentrati sull’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, un traguardo che rappresenta un punto cruciale per la sostenibilità del pianeta.

Impegni concreti

Il Parlamento ha sottolineato che i risultati delle precedenti conferenze non sono stati all’altezza delle aspettative, evidenziando la necessità di passare dalle promesse ai fatti concreti. Questo implica non solo la definizione di obiettivi ambiziosi, ma anche la loro effettiva attuazione attraverso politiche incisive e investimenti mirati.

Le sfide della COP30

Le difficoltà che la COP30 dovrà affrontare sono molteplici. La prima riguarda l’adeguamento delle politiche nazionali ai target climatici stabiliti. Attualmente, diversi Stati membri dell’Unione stanno ritardando decisioni cruciali riguardo agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2035 e 2040, creando un clima di incertezza.

Il ruolo delle NDC

Le Contributi Nazionali Determinati (NDC) rappresentano una parte fondamentale della strategia di mitigazione del cambiamento climatico. Ogni nazione è tenuta a presentare periodicamente aggiornamenti sui propri impegni. L’Unione Europea deve rivedere le sue NDC per includere obiettivi chiari per il 2035, che siano in linea con la legislazione climatica dell’Unione.

Verso un futuro sostenibile

Affinché la COP30 sia un successo, l’Unione Europea deve affrontare le proprie sfide interne e adottare misure decisive per ridurre le emissioni. La Commissione ha proposto un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, un traguardo ambizioso che richiede un forte consenso tra gli Stati membri.

Inoltre, è fondamentale garantire che le politiche climatiche non compromettano la competitività delle industrie europee. I paesi membri, come Danimarca e Francia, stanno spingendo per un approccio coordinato che bilanci ambizioni climatiche e crescita economica. Questo equilibrio sarà cruciale per attrarre investimenti e favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

La COP30 deve rappresentare un’opportunità per rafforzare la cooperazione internazionale, riconoscendo che il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede risposte collettive e solidali. Solo attraverso un impegno concertato è possibile trasformare l’attuale crisi climatica in un’opportunità per un futuro più sostenibile.