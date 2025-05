Una drammatica avventura si è conclusa felicemente per una coppia di turisti belgi, residenti a Bruxelles, che si erano smarriti durante un’escursione sul monte Tuoro, situato in provincia di Avellino. I due escursionisti, partiti da Chiusano San Domenico con l’intento di raggiungere la vetta, hanno incontrato difficoltà nel percorso di ritorno, rimanendo bloccati all’interno di un canalone.

Le operazioni di soccorso

Il loro allarme è stato lanciato al numero di emergenza 112, attivando immediatamente le squadre del Soccorso alpino e speleologico e i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Dopo ore di ricerche, le squadre di soccorso sono riuscite a individuare i due escursionisti, che fortunatamente non presentavano ferite gravi, ma si trovavano in uno stato di evidente disagio.

Condizioni dei turisti

Una volta rintracciati, marito e moglie sono stati imbragati e portati in salvo. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, ma l’episodio mette in luce l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di intraprendere escursioni in montagna. È fondamentale avere con sé equipaggiamento adeguato, mappe e strumenti di comunicazione, oltre a informare qualcuno del proprio itinerario.

Le raccomandazioni per gli escursionisti

Questo incidente serve da monito per tutti gli amanti della montagna. Prima di avventurarsi in escursioni, è essenziale pianificare il percorso, controllare le previsioni meteo e portare con sé un kit di emergenza. Le montagne possono essere imprevedibili e anche i sentieri più familiari possono nascondere insidie. La sicurezza deve sempre essere la priorità numero uno.