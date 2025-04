Coppia trovata senza vita in casa a Pavia: gli inquirenti seguono una pista p...

La tragedia in una casa di Confienza, a Pavia: trovati senza vita marito e moglie, 68 e 66 anni. Si indaga.

Tragedia a Confienza, un piccolo comune in provincia di Pavia, dove nella giornata di ieri sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni. A fare la macabra scoperta sarebbe stato un familiare. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, non escludendo al momento nessuna pista, compresa quella dell’omicidio-suicidio.

Coppia trovata senza vita in casa a Pavia

Secondo una prima ricostruzione, Anselmo Zanellato, muratore in pensione, avrebbe accoltellato la moglie Clara Angela Crivellin, casalinga, nella cucina della loro abitazione. Dopo il presunto omicidio, l’uomo si sarebbe spostato in una piccola struttura esterna all’abitazione, un gabbiotto adibito a ripostiglio, dove si sarebbe tolto la vita con un fucile da caccia calibro 12, trovato a terra accanto al corpo.

Il dramma, che si configura come un possibile caso di omicidio-suicidio, potrebbe essere avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento: alcuni vicini di casa hanno infatti riferito di non aver visto la coppia da tempo. A scoprire i corpi è stata la nuora, che nel pomeriggio si era recata nell’abitazione preoccupata per l’assenza di notizie.

Coppia trovata senza vita in casa a Pavia: si indaga per omicidio-suicidio

Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vigevano, affiancati dai colleghi della stazione di Robbio. I militari hanno operato fino a tarda serata per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e cercare di far luce sulle possibili cause che hanno portato al drammatico epilogo.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato i vicini di casa e i familiari della coppia, nella speranza di raccogliere elementi utili all’indagine. Contemporaneamente, sono stati effettuati i rilievi tecnico-scientifici all’interno e all’esterno dell’abitazione, dove si è consumato il presunto omicidio-suicidio.

Un medico legale ha eseguito un primo esame sui corpi direttamente sul posto, fornendo le prime indicazioni agli investigatori. L’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, servirà a chiarire tempi e modalità del decesso.