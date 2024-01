La Corea del Nord torna all'attacco: lanciati due missili da un sottomarino

Non si fermano gli attacchi missilistici da parte della Corea del Nord e, dolo pochi giorni dopo da quelli effettuati verso il Mar Giallo, sono stati confermati nuovi lanci provenienti da un sottomarino. Inizialmente intercettati da Seul, in queste ore i media statali nordcoreani hanno convalidato il tutto aggiungendo anche che all’operazione era presente il leader Kim Jong-un.

La Corea del Nord lancia nuovi missili

La notizia era ormai già stata condivisa dal governo sudcoreano dopo aver intercettato alcuni missili provenienti da Pyongyang. Ma ora è arrivata quella che si può definire una conferma ufficiale proveniente direttamente dai media statali della Corea del Nord che, però, hanno avuto modo di condividere anche qualche informazione aggiuntiva.

Quella più interessante è che durante l’operazione era anche presente Kim Jong-un che non si è limitato a guardare ma ha personalmente supervisionato il lancio e si è anche occupato di dare un’occhiata ai progetti legati alla costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare.

Stando ad un’altra testata della Corea del Nord, il quotidiano Rodong Sinmun, quelli lanciati da Pyongyang sarebbero dei missili da crociera strategici chiamati “Pulhwasal-3-31”.

La risposta della Corea del Sud

La situazione tra le due coree ormai da tempo è molto delicata ed i vari test missilistici non hanno fatto altro che acuire le tensioni già esistenti. Proprio per questo motivo non si è fatta attendere una risposta da parte del governo della Corea del Sud che, tramite lo stato maggiore, ha dichiarato che terrà ancor più sotto controllo la Corea del Sud coordinandosi con gli Stati Uniti.