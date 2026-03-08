Corona, video oscurato e battaglia legale: dopo Signorini parla la famiglia Agnelli

Fabrizio Corona ha pubblicato contenuti nonostante un'ordinanza giudiziaria che gli vietava riferimenti diffamatori su Alfonso Signorini; ora annuncia una puntata sugli Agnelli e riceve critiche da Lele Mora

I fatti

FLASH – Nelle ultime ore il canale digitale di Fabrizio Corona è sotto osservazione per una disputa tra cronaca giudiziaria e gossip mediatico.

Un episodio della trasmissione Falsissimo è stato oscurato in Italia a seguito di un provvedimento del Tribunale.

Il provvedimento aveva imposto a Corona di astenersi dalla diffusione di contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini.

Nonostante l’ordine, l’ex re dei paparazzi ha continuato a pubblicare materiale sul caso.

La condotta ha attirato l’attenzione dei giudici e suscitato reazioni dure nel mondo dello spettacolo.

La situazione si evolve rapidamente: gli sviluppi processuali restano attesi dalle parti coinvolte.

AGGIORNAMENTO ORE — La vicenda si è complicata dopo l’ordine di oscuramento del canale digitale. Il tribunale ha ritenuto che l’interessato abbia violato la misura cautelare pubblicando interviste e contenuti riferiti a Alfonso Signorini.

Sul posto i nostri inviati confermano che il giudice ha segnalato la mancata ottemperanza al Pubblico Ministero. Nel procedimento è stata inoltre registrata una denuncia dell’interessato che definisce l’intervento giudiziario una forma di censura.

La situazione resta in evoluzione: le parti hanno annunciato ulteriori sviluppi nelle prossime fasi processuali e il tribunale valuterà eventuali sanzioni o provvedimenti integrativi.

Perché il video è stato oscurato

AGGIORNAMENTO ORE — Il provvedimento che ha bloccato la diffusione in Italia ha origine in una ingiunzione giudiziaria volta a impedire espressioni diffamatorie nei confronti di Alfonso Signorini. Il tribunale aveva vietato la pubblicazione di contenuti ritenuti lesivi della reputazione del conduttore.

Secondo l’atto, le ripetute pubblicazioni sul canale digitale hanno configurato una violazione dell’ordine. Per questo motivo è stata avanzata la denuncia per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario.

Nonostante il divieto, l’interessato ha successivamente ricaricato puntate e rilasciato interviste. In alcuni casi sono stati rimossi materiali protetti da copyright, mentre la narrazione sui medesimi fatti è stata mantenuta. Sul piano processuale le parti hanno annunciato ulteriori sviluppi e il tribunale dovrà valutare eventuali sanzioni o provvedimenti integrativi.

Le pubblicazioni contestate

Il tribunale ha indicato come violazioni la diffusione di materiali non autorizzati e la pubblicazione di dichiarazioni potenzialmente diffamatorie. Tra i contenuti citati figura la ricarica di una puntata avvenuta il 3 febbraio, nella quale sono state rimosse immagini di proprietà di Mediaset.

Inoltre, i giudici hanno richiamato un’intervista trasmessa il 3 marzo con un giovane che affermava di aver denunciato Alfonso Signorini per violenza e tentata estorsione. Per il tribunale tali atti hanno rappresentato una palese inosservanza della misura cautelare, con conseguente segnalazione al magistrato competente.

La reazione di Corona e il nuovo bersaglio

FLASH – Nelle ultime ore Corona ha annunciato di voler aprire un nuovo fronte contro la famiglia Agnelli. In un podcast ha dichiarato che dedicherà una puntata ai figli della dinastia e alle loro vicende. Ha usato toni duri e ha parlato di risentimento personale. La dichiarazione ha alimentato il dibattito sulla natura dell’operato: inchiesta giornalistica o vendetta personale.

Il calendario processuale

Per il tribunale tali atti hanno rappresentato una palese inosservanza della misura cautelare, con conseguente segnalazione al magistrato competente. L’ordinanza è stata impugnata e l’appello è stato ammesso. L’udienza è fissata per il 19 marzo, quando il giudice potrà confermare o revocare l’inibitoria. Fino a quella data rimangono, secondo l’interpretazione restrittiva del provvedimento, limiti nella modalità con cui vengono trattati argomenti pubblici collegati a Signorini.

Le critiche dall’entourage dello spettacolo

Dopo il provvedimento che ha imposto limiti sulle modalità di trattazione di temi collegati a Signorini, l’entourage dello spettacolo ha reagito con durezza.

Tra i commenti più incisivi figura quello di Lele Mora, storico agente di vip. Mora ha definito l’atteggiamento di Corona una serie di pagliacciate e lo ha accusato di essere \”malato di soldi\”. Il commento sottolinea una doppia valutazione: da un lato il riconoscimento della capacità commerciale di Corona, capace di monetizzare tramite Falsissimo e abbonamenti online; dall’altro la condanna della perdita di credibilità per la diffusione di notizie non verificate.

Barbara D’Urso e il contesto televisivo

Il legame tra la vicenda giudiziaria e la separazione professionale tra Barbara D’Urso e Mediaset è interpretato come la fine di un ciclo e non come un provvedimento disciplinare punitivo.

La valutazione inserisce il caso di Corona in un quadro editoriale più ampio, dove si intrecciano dinamiche di programmazione, interessi economici e tutela della reputazione pubblica.

Quali implicazioni per il futuro

Lo scontro tra l’ex fotografo e l’ordinamento giudiziario solleva questioni sulla responsabilità dei contenuti pubblicati e sui limiti della libertà di espressione quando questa danneggia la reputazione altrui.

Il caso evidenzia come la ricerca di audience e ricavi tramite piattaforme in abbonamento, come nel progetto Falsissimo, possa entrare in conflitto con le norme processuali e con i principi deontologici della professione giornalistica.

AGGIORNAMENTO ORE — La decisione sull’appello fissato per il 19 marzo determinerà l’evoluzione immediata della vicenda.

Sul piano giudiziario si valuteranno eventuali conseguenze penali e civili. Sul piano editoriale rimangono aperte scelte strategiche da parte delle emittenti coinvolte. Le critiche pubbliche continuano a influenzare il dibattito sul ruolo dei media privati e delle figure che li guidano.

La situazione resta sospesa tra dimensione giudiziaria, responsabilità professionali e riflessioni deontologiche. Ulteriori sviluppi sono attesi al termine dell’udienza del 19 marzo.