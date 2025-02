Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha diffidato Fabrizio Corona dal divulgare qualsiasi informazioni circa la sua vita privata o quella dell’ex marito Fedez. L’ex re dei paparazzi ha voluto rivelare alcuni retroscena all’interno del suo podcast “Corona on air”.

Corona commenta la diffida ricevuta da Chiara Ferragni: i dettagli

Dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona circa i vari presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez, l’influencer e imprenditrice digitale, tramite il suo avvocato, Giuseppe Iannaccone, ha voluto diffidare il paparazzo dal divulgare qualsiasi informazioni circa la sua vita privata o quella di Fedez. La Ferragni, inoltre, ha chiesto un risarcimento di 1 milione di euro. La reazione alla diffida da parte di Corona non si è fatta attendere e, durante una puntata del suo podcast, “Corona on air“, ha voluto commentare quanto accaduto assieme al suo legale, Ivano Chiesa. Ecco le parole di Fabrizio Corona: “L’avvocato della Ferragni, che si chiama Iannaccone, mi ha scritto una diffida. Dopo aver telefonato all’avvocato Chiesa, io ho pubblicato la diffida. Questi personaggi della televisione potentissimi come la Ferragni, che era potentissima, che hanno questi studi di avvocati potentissimi, e importantissimi, ti mandano queste email, e una persona normale si spaventa.” Fabrizio Corona però no.

Fabrizio Corona: “Nessuno ci può censurare”

Dopo aver ricevuto la diffida, Corona l’ha subito pubblicata su Instagram, commentandola in questo modo: “Non saranno né diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare.” Come andrà a finire?