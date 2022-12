Al giorno d’oggi ci sono tantissimi modi per passare il tempo libero: sport, centri commerciali, parchi, palestre, centri di aggregazione, bar, parchi divertimenti, locali, ristoranti, piscine…ogni momento ha un posto specifico dove si può passare qualche ora di divertimento. Tutti gli hobby hanno un costo, ad eccezione magari di una bella passeggiata sul lungomare oppure in qualche parco vicino a casa. Spesso si spende molto poco per passare il tempo, spesso si spende di più, in base al momento economico che stiamo vivendo e in base alla nostra disponibilità economica generale.

Oggi ci occuperemo di esplorare il mondo delle slot machine, un passatempo ormai molto diffuso e che erroneamente sono viste spesso di cattivo occhio perchè si pensa che per giocare alle slot machine si debba avere a disposizione un budget molto elevato. Vedremo inoltre cosa pensano i giovani delle slot machine e perchè sono amate e viste come un’occasione di divertimento low cost!

Le slot machine: un’ opzione di divertimento low cost

I giovani amano molto le slot machine e sanno bene che ormai per giocare alle slot non è necessario disporre di un budget esagerato: bastano 10, 20, 50 o 100 euro al mese per potersi divertire, l’importante è che il budget sia adeguato a quello che si guadagna, a quello che si decide di spendere per il divertimento e non sottrarre nulla al proprio stile di vita. Ma come è possibile divertirsi spendendo poco? Giocando su siti legali e autorizzati ADM, quando si gioca alle slot puoi stare tranquillo: i tuoi dati personali sono lasciati nelle mani di siti che sono stati controllati e continuano a essere monitorati affinché rispettino tutte le regole stabilite per mantenere attiva la licenza che si sono visti rilasciare dallo Stato Italiano. ADM infatti ci tiene che tutti i siti con regolare licenza rispettino le regole, la privacy e la sicurezza dei giocatori.

Le slot basate sulle abilità più popolari tra i giovani su internet

I giovani amano le slot machine, ma vediamo quali sono nel dettaglio! Tra le slot machine amate dai giovani compaiono le slot machine tradizionali, ma anche le slot machine che si basano sulle abilità, che si stanno diffondendo molto velocemente e stanno aumentando la loro popolarità in maniera esponenziale. I giochi di slot basati sulle abilità attirano molto le giovani generazioni grazie alle loro caratteristiche, che vedono la competizione e le sfide come fulcro della slot machine.

Le slot machine basate sulle abilità di sicuro aumenteranno la loro popolarità, ma di certo non sostituiranno le slot machine tradizionali. Sicuramente i giochi di slot basati sulle abilità aprono una strada alla creatività e all’innovazione e possono rappresentare una variante o il passo successivo per i Millennial che sono abituati a giocare su telefoni, tablet, Xbox, PlayStation e similari. Ora che conosci sia le slot tradizionali, sia le slot basate sulle abilità, siamo sicuri che saprai scegliere in base alle tue preferenze la slot più adatta a te e alla tua personalità.

Di sicuro una slot machine che si basa sulle abilità, risulta molto più coinvolgente e molto più interessante, soprattutto per i giovani appassionati di gaming online. Queste slot machine hanno temi molto interessanti, sfide e contest interni che permettono di progredire e aumentare i livelli come in un vero e proprio videogame. Le nuove generazioni sono molto meno attratte dal gioco d’azzardo rispetto alle vecchie generazioni: tutti i gamer al di sotto dei 35 anni sono definiti “nativi digitali” perchè hanno sperimentato e osservato la tecnologia fin dalla nascita.

Gli sviluppatori di giochi basati sulle abilità mirano quindi a unire il gioco d’azzardo e il gioco di abilità all’interno di slot machine interattive che risultino accattivanti, interessanti e coinvolgenti. La caratteristica principale di questo tipo di slot è quella di consentire anche al giocatore (quindi non solo alla macchina) di avere il controllo su ciò che accade durante la partita con la slot machine. Sembra interessante, non pensi? Ecco qui le slot più popolari tra i giovani nella categoria “slot basate sulle abilità”:

Slot Seinfeld sviluppata da Scientific Games: come tutte le slot a tema televisivo, Seinfeld alterna il gioco a filmati reali e offre bonus che si ispirano ai quattro personaggi principali.

sviluppata da Scientific Games: come tutte le slot a tema televisivo, Seinfeld alterna il gioco a filmati reali e offre bonus che si ispirano ai quattro personaggi principali. Slot Arkanoid : una slot machine che si ispira all’omonimo gioco, l’obiettivo della partita consiste nel spostare la mazza nella parte inferiore dello schermo e deviare una palla contro un muro di mattoni colorati.

: una slot machine che si ispira all’omonimo gioco, l’obiettivo della partita consiste nel spostare la mazza nella parte inferiore dello schermo e deviare una palla contro un muro di mattoni colorati. Slot Safari Match , sviluppato da Synergy Blue. Safari Match premia i giocatori che abbinano tessere colorate su una griglia di rulli 8×8.Usando un controller, il giocatore può spostare i simboli piuttosto che fare affidamento sulla pura casualità. A questo proposito, Safari Match funziona come app popolari come Candy Crush o Bejeweled. Il gioco presenta una ruota bonus che viene attivata ogni volta che vengono abbinate più di tre tessere. È possibile vincere fino a 250 volte l’importo totale scommesso con il bonus ruota.

, sviluppato da Synergy Blue. Safari Match premia i giocatori che abbinano tessere colorate su una griglia di rulli 8×8.Usando un controller, il giocatore può spostare i simboli piuttosto che fare affidamento sulla pura casualità. A questo proposito, Safari Match funziona come app popolari come Candy Crush o Bejeweled. Il gioco presenta una ruota bonus che viene attivata ogni volta che vengono abbinate più di tre tessere. È possibile vincere fino a 250 volte l’importo totale scommesso con il bonus ruota. Slot Beat Square , che offre jackpot progressivi collegati tra più casinò.

, che offre jackpot progressivi collegati tra più casinò. Wrecking Ball slot è una slot machine che vede come protagonista principale un demolitore di nome Albert che crea caos in tutta la città. Il gioco è stato lanciato alla fine del 2017 dallo sviluppatore statunitense IGT e a prima vista sembra una normale slot con la popolare configurazione della linea di pagamento Multiways che fornisce 830 modi per vincere. Più edifici distruggi, maggiore sarà il bonus in denaro.

Le slot classiche più popolari tra i giovani su internet

Abbiamo parlato di slot machine basate sulle abilità, ma ora vediamo le slot machine classiche più popolari su internet. Ecco la nostra top 10 delle slot machine più popolari tra i giovani che non devi assolutamente perderti:

Slot Gallina

Slot Goonies

Slot Fantacalcio

Sphinx slot

Starburst slot

Wild life slot

Poker slot

Pop slot

Las Vegas slot

Slot Egitto

Tutte queste slot le trovi su siti legali e autorizzati da ADM (Monopoli di Stato) e ti danno la possibilità di giocare senza rischi, affidando i tuoi dati sensibili a operatori legali che rispettano le leggi italiane in merito a slot machine e gioco d’azzardo. E il gioco responsabile? Su tombola.it il gioco responsabile è il re: quando ti iscrivi, decidi subito un limite di spesa mensile che non puoi superare e se qualche slot machine ti fa arrabbiare, nessun problema: la puoi congelare e non ti sarà possibile giocare alla slot machine selezionata. Su tombola.it puoi chattare in libertà con la community di appassionati di slot machine più grande d’Italia in modo gratuito e senza soste: le chat sono attive 24 ore su 24 per un divertimento senza fine. Ti aspettiamo!