Cosa si sono detti Biden e Zelensky: "Noi vogliamo la pace, Putin no"

"Gli americani si oppongono ai bulli e lottano per la libertà e voi non sarete mai soli nella vostra lotta": cosa si sono detti Biden e Zelensky

Nella prima giornata del loro summit a Washington ecco cosa si sono detti Joe Biden e Volodymyr Zelensky: “Noi vogliamo la pace, Putin no“.

Il presidente Usa ha accolto il suo omologo ucraino nello Studio Ovale, non si vedevano dal 2021. A mettere le cose in chiaro ci ha pensato il Capo della Casa Bianca: “Gli Stati Uniti vogliono una pace giusta. Siamo con voi, al vostro fianco. Gli ucraini con il loro coraggio sono un’ispirazione per il mondo. Putin non vuole finire la guerra”.

Cosa si sono detti Biden e Zelensky

E Zelensky ha spiegato: “Il conflitto non è finito e una pace giusta è quella con nessun compromesso sulla sovranità“.

Poi il presidente Usa ha sottolineato: “La Russia tenta di usare l’inverno come un’arma, ma gli ucraini continuano a ispirare il mondo con il loro coraggio e la loro resilienza. Sono 300 giorni di attacco brutale e ingiustificato, difficile da credere”.

“Voi mai soli, gli Usa sono contro i bulli”

E ancora, rassicurando Zelensky: “Non sarete mai da soli, la battaglia dell’Ucraina fa parte di qualcosa di più grande.

Gli americani si oppongono ai bulli e lottano per la libertà”. I media fanno sapere che i due leader si era incontrati l’ultima volta nello Studio Ovale nel settembre del 2021. In quell’ccasione l’invasione della Russia era paventata ma non attuata. Da un punto di vista pratico Zelensky incassa da Washington “un nuovo pacchetto di armi da 1,85 miliardi di dollari che include i preziosi sistemi anti-aerei, considerati i fiori all’occhiello della difesa Usa”.