I percettori della misura sono circa 3 milioni ed hanno "competenze da offrire": cosa sono le "Brigate di cittadinanza" proposte da Beppe Grillo

Gruppi di volontari che facciano piccoli lavori in autonomia e motivino la ragione ultima del Reddito di Cittadinanza, ecco cosa sono le “Brigate di cittadinanza” proposte da Belle Grillo. Il post del fondatore dei Cinquestelle chiama a raccolta i cittadini per iniziative civiche autonome e torna sul tema dei lavori socialmente utili che i beneficiari di Rdc sarebbero tenuti a svolgere.

Quei lavori erano e sono nella definizione della misura data dal M5s, ma secondo Grillo il fatto che non siano mai decollati sa di furbata ed è attribuibile anche alle resistenze di molti amministratori locali.

Beppe Grillo e le Brigate di Cittadinanza

Ha scritto Grillo: “Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 3 milioni, molti dei quali con competenze che vorrebbero mettere a disposizione della comunità”. E ancora, in ordine alla misura tema cardine della campagna elettorale di Giuseppe Conte: “Infatti sarebbe anche previsto che lo possano fare ma ‘qualcuno’ preferisce impedirglielo, creando ostacoli burocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è più comodo usarli come carne da cannone per fare la guerra ai poveri”.

E il garante pentastellato fa un’adunata: “Chiamo a rapporto le Brigate di Cittadinanza, cittadini volenterosi che vogliano offrire il loro operato ‘illegalmente’ per aiutare la comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel proprio quartiere o nel proprio paese, perché servire la comunità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di ognuno”.

“Brigatisti di Cittadinanza, c’è bisogno di voi!”

“Cittadini che si possano sentire liberi di poter riparare una panchina dismessa, ripristinare un giardino abbandonato, costruire giochi per i bimbi, mettersi a disposizione per il prossimo“.

La chiosa è iperbolica, in perfetto “mood Grillo”: “Brigatisti di Cittadinanza, abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno della vostra abilità e della vostra partecipazione!”.