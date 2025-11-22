Cosimo Ventruti: il bodyguard che incanta con la sua voce in The Voice Senior

Dopo una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, Cosimo Ventruti riscopre la sua autentica passione per il canto partecipando a The Voice Senior, dove la sua voce e il suo talento catturano l'attenzione del pubblico e dei giudici.

La seconda puntata di The Voice Senior ha presentato un personaggio affascinante e carismatico: Cosimo Ventruti. Questo sessantenne, con un passato nel mondo della moda e dello spettacolo, ha deciso di mettersi in gioco nuovamente, cercando di riconquistare il palcoscenico attraverso il canto.

Negli anni ’80 e ’90, Cosimo ha vissuto una vita da protagonista, partecipando a sfilate di alta moda, posando per fotoromanzi e ottenendo successi, come la vittoria al concorso Il Più Bello d’Italia nel 1991.

La sua carriera lo ha portato a stringere un’amicizia duratura con Gabriel Garko, che ha trionfato nello stesso concorso. Attualmente, dopo aver abbandonato quella vita, lavora come guardia del corpo per celebrità, ma la sua passione per la musica è rimasta intatta.

Un viaggio nella musica e nella vita

Originario di Marina di Pulsano, in provincia di Taranto, Cosimo ha trasferito la sua vita a Roma circa 25 anni fa. Cresciuto in un contesto umile, ha intrapreso un percorso straordinario che lo ha portato a vivere esperienze che molti sognano. A soli 18 anni, il servizio militare lo ha condotto nella capitale, dove, grazie a un incontro casuale, è stato introdotto nel mondo scintillante della moda.

La vita da celebrità e il sacrificio dei sogni

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è stato come un giro sulle montagne russe: un susseguirsi di emozioni e opportunità. La sua partecipazione al concorso di bellezza non solo lo ha reso famoso, ma ha anche aperto le porte a una carriera musicale, sebbene il suo primo disco avesse vendite modeste, limitate ai familiari. Cosimo ha vissuto anche una storia d’amore con un’attrice famosa, ma ha dovuto sacrificare i suoi sogni per sostenere la carriera di lei. Dopo la fine di quella relazione, ha trovato la felicità con Valentina, sua moglie, e la nascita di Carlotta, la loro figlia.

Un nuovo inizio a The Voice Senior

Ora, dopo anni trascorsi a proteggere i sogni degli altri, Cosimo ha deciso che era il momento di riprendere in mano la sua vita. Sul palco di The Voice Senior, ha interpretato con passione Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley, incantando i giudici. La sua voce potente e il suo carisma hanno attirato l’attenzione di tutti i coach: Nek, Loredana Bertè, Rocco Hunt, Clementino e Arisa, ciascuno desideroso di averlo nella propria squadra.

Nek, curioso del suo passato come bodyguard, ha chiesto a Cosimo di condividere alcuni aneddoti. Con orgoglio, Cosimo ha menzionato la sua esperienza con il presidente Sandro Pertini, un momento indimenticabile nella sua carriera. La scelta finale di Cosimo è stata di unirsi al team di Rocco Hunt e Clementino, segnando così un nuovo capitolo della sua vita musicale.

Riflessioni sulla resilienza e la passione

La partecipazione di Cosimo a The Voice Senior rappresenta non solo un ritorno sulle scene, ma anche una testimonianza di resilienza e passione. A 60 anni, dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. La sua storia è un esempio di come la vita possa prendere direzioni inaspettate e di come sia importante non perdere mai di vista ciò che si ama. Cosimo Ventruti, con la sua voce e il suo spirito, ricorda che la musica può essere un potente veicolo di emozioni e di esperienze.