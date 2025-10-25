Costa d'Avorio: Ouattara in corsa per il quarto mandato alle elezioni

La Costa d’Avorio si trova in un momento cruciale della sua storia politica, con l’83enne Alassane Ouattara che si appresta a candidarsi per un quarto mandato. La situazione è complessa, poiché l’elezione rappresenta non solo una scelta di continuità, ma anche un bivio generazionale in un paese giovane, con un’età media di soli 18,3 anni.

In questo contesto, il presidente uscente rivendica i successi ottenuti nel corso dei suoi oltre 14 anni di governo, durante i quali la Costa d’Avorio ha vissuto una notevole crescita economica e una relativa stabilità. Tuttavia, nonostante questi risultati, la campagna elettorale si svolge in un clima di forte tensione, soprattutto a causa dell’esclusione di candidati di spicco e delle preoccupazioni sollevate dai giovani elettori.

Il panorama elettorale e le esclusioni

Con circa 8 milioni di elettori registrati, le elezioni si svolgono in un clima di contestazione. L’ex presidente Laurent Gbagbo e l’ex CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam sono stati esclusi dalla corsa, creando una situazione in cui Ouattara sembra avere un vantaggio considerevole. Le forze di opposizione, prive di candidati di peso, non riescono a presentarsi come un’alternativa credibile, lasciando il presidente in una posizione di forza.

Le reazioni dell’opinione pubblica

I cittadini si mostrano divisi. Alcuni elettori, come Konate Adama, esprimono la loro speranza che le elezioni possano portare a un cambiamento positivo: “Questa votazione è fondamentale. Abbiamo bisogno di un candidato che ci guidi verso la pace e la tranquillità”, ha dichiarato. Tuttavia, nonostante le aspirazioni di stabilità, c’è un crescente sentimento di sfiducia tra i giovani.

Tensioni generazionali e richiesta di cambiamento

I giovani elettori, come Landry Ka, esprimono una forte frustrazione nei confronti di una classe politica che sembra distante dalle loro esigenze. “Siamo stanchi di vedere anziani prendere decisioni per noi”, ha affermato. Questa mancanza di rappresentanza è un tema ricorrente, con molti che chiedono una transizione verso una leadership più giovane e dinamica.

Le sfide economiche e sociali

Nonostante i traguardi economici, come la diversificazione verso il settore minerario e il miglioramento delle infrastrutture, le problematiche come l’disoccupazione e le disuguaglianze sociali rimangono irrisolte. Alfred N’zi, un disoccupato di 36 anni, ha sottolineato la sua delusione per la mancanza di opportunità: “Voto per il cambiamento, ma non so ancora per chi”.

La sicurezza e il clima politico

Le autorità hanno mobilitato circa 44.000 uomini delle forze di sicurezza per garantire la pace durante il voto, in risposta ai timori di violenze simili a quelle del passato. La Costa d’Avorio ha una storia di conflitti elettorali che hanno portato a perdite umane significative, come i 3.000 morti durante la guerra civile iniziata nel 2010. La paura di disordini ha portato il governo a imporre divieti su manifestazioni pubbliche e a reprimere le proteste.

In questo contesto, il rischio di conflitti rimane alto, e gli oppositori di Ouattara sono stati oggetto di arresti e condanne. La situazione è delicata e richiede un equilibrio tra ordine pubblico e libertà di espressione.

Le elezioni presidenziali in Costa d’Avorio rappresentano un momento di grande importanza, non solo per il futuro politico del paese, ma anche per le sue giovani generazioni, che chiedono un cambiamento autentico e una nuova direzione.