Costo dell'energia in Italia mai così alto, siamo i più cari d'Europa

L’Italia ha purtroppo il triste primato di essere la nazione con il costo del gas più caro dell’intero continente e ciò si ripercuote sulle bollette dei cittadini che si ritrovano a pagarla a caro prezzo, scopriamo il perché di questo disallineamento, in negativo, rispetto alle altre nazioni.

Il costo del gas nelle altre nazioni europee

Se si fa un raffronto con le altre nazioni europee l’Italia si trova in netto svantaggio, la più vicina al nostro paese, come riporta l’approfondimento effettuato da SkyTG24, è la Germania che si ferma a 78 euro al MegaWattOra.

Dietro i tedeschi si piazzano i cugini d’oltralpe – la Francia – che hanno un prezzo di 43 euro MegaWattOra ma se questo prezzo è già sorprendente, siamo ancora lontani dalla vera meraviglia che è rappresentata dalla Spagna.

La Spagna infatti ha il prezzo più basso tra le grandi nazioni europee fermandosi a 35 Euro/Mwh.

Italia, la più cara di tutte, scopriamo il perché

Il nostro paese invece è purtroppo capolista con il prezzo al MegaWattOra più caro di tutti – il valore è di 121 euro – cerchiamo di capire come mai è così.

Il primo dato da considerare è l’energia che viene prodotta tramite il gas, l’Italia ne produce il 40% mentre la Spagna ha un valore pari al 17%, ancora più bassa la Germania di cui è solo l’11% al top qui la Francia con il solo 3%.

Nel mese di maggio l’ energia prodotta da fonti rinnovabili è del 66% ma questo numero deve abbassarsi ulteriormente per poter avere in Italia bollette basse. La scelta migliore è quella disaccoppiare il costo dell’energia dal gas.

Per attuarlo serve l’ok di tutti gli stati UE ed alcuni per ora non sono d’accordo.