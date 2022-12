Covid, a Malpensa quasi un positivo su due tra i passeggeri in arrivo dalla Cina

L’aeroporto di Milano Malpensa sta effettuando dei test Covid a tutti i passeggeri in arrivo nel nostro Paese dalla Cina.

Secondo quanto raccontano i dati, quasi un passeggero su due in arrivo da Pechino è positivo.

Malpensa, un passeggero positivo al Covid su due tra quelli in arrivo dalla Cina

I dati sulle persone positive al Covid in arrivo in Italia dalla Cina sono preoccupanti. I test effettuati sui passeggeri dei voli Pechino-Milano Malpensa parlano chiaro: quasi una persona su due risulta essere positiva al tampone. In particolare, dei 120 passeggeri atterrati il tardo pomeriggio dello scorso 26 dicembre, 62 erano positivi, mentre sul volo precedente la percentuale era di poco inferiore con 35 tamponi positivi su 92 persone.

Il commento di Guido Bertolaso

L’assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso ha commentato così la questione: “Sono numeri che devono fare riflettere. Il tampone per chi proviene dalla Cina e atterra a Malpensa non è obbligatorio ed è a pagamento, ma nessuno si è rifiutato di farlo. Tutti questi passeggeri non presentavano sintomi particolari. Non mostravano visibilmente sintomi di malattia.” Come si procederà, dunque? Saranno adottate delle nuove misure di sicurezza e contenimento? Bertolaso risponde così: “Abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento.

Domani mattina avremo i primi risultati. Ho parlato personalmente con il ministro Schillaci, ci siamo già sentiti due o tre volte oggi e so che riferirà al Consiglio dei ministri. Abbiamo condiviso l’esigenza di attendere i risultati dei sequenziamenti prima di adottare eventuali nuove successive misure.”