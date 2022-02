Covid, Annibale e Irma morti a mezz’ora di distanza dopo una vita insieme: erano sposati da 64 anni

Dopo una vita insieme e 64 anni di matrimonio, Annibale e Irma sono morti a mezz'ora di distanza a causa del Covid.

Tragedia a Verona, dove Annibale Meneghelli e Irma Gilioli, insieme da 70 anni, sono morti dopo aver contratto il Covid a mezz’ora di distanza. Indivisibili da una vita, il destino ha voluto che fossero uniti anche nel momento della fine.

Annibale e Irma morti a mezz’ora di distanza

“Un amore, un’alchimia indissolubile, la classica coppia perfetta che pareva uscita da un libro di favole“. Così ha descritto i genitori il figlio Roberto raccontando la vicenda che li ha coinvolti. I due avevano superato indenni le prime tre ondate pandemiche, ma la quarta è stata per loro fatale. L’11 gennaio, dopo la comparsa dei primi sintomi, sono stati ricoverati all’ospedale di Villafranca dove due settimane dopo, il 27, sono spirati.

Mezz’ora il tempo intercorso tra i due decessi, come se il destino sapesse che non l’uno non avrebbe potuto fare a meno dell’altra. Sposati nel 1957 dopo 6 anni di fidanzamento, “lasciano un esempio di vita, valori, sentimenti da emulare, un faro per tutti noi“.

Secondo quanto emerso, nessuno dei due aveva fatto il vaccino. In passato Annibale aveva avuto pesanti strascichi per un siero antinfluenzale, così aveva voluto evitare qualsiasi rischio di complicanze per sé e per la moglie, affetta da una malattia degenerativa e dipendente da lui per qualsiasi cosa.

Annibale e Irma morti a mezz’ora di distanza: mercoledì i funerali

“Dopo un’intera esistenza trascorsa sempre insieme, è sembrato quasi che il papà abbia subito voluto raggiungere la mamma il prima possibile, in modo da non lasciarla sola neppure nella morte“, ha dichiarato commosso Roberto. I loro funerali si terranno mercoledì 2 febbraio 2022 alle 15 presso la chiesa di Bagnolo, a Nogarole Rocca, dove tutti li conoscevano.