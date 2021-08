Covid, Comiso e Vittoria in zona arancione fino al 6 settembre: l’ordinanza di Musumeci

Nei comuni di Comiso e Vittoria sarà in vigore la zona arancione dal 28 agosto al 6 settembre: l'ordinanza del Presidente Musumeci.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza con cui istituisce la zona arancione in due comuni in provincia di Ragusa, vale a dire Comiso e Vittoria. Tutto il resto della regione si appresta a diventare zona gialla a partire da lunedì 30 agosto.

Comiso e Vittoria in zona arancione

Il provvedimento, resosi necessario per contenere i contagi e l’insorgere di alcuni foocolai legati alla variante Delta, sarà valido da sabato 28 agosto fino a lunedì 6 settembre compreso. Salgono quindi a quattro i comuni siciliani interessati dalla zona arancione: oltre a Comiso e Vittoria vi sono anche Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e Barrafranca, in provincia di Enna.

Comiso e Vittoria in zona arancione: l’ordinanza per gli altri comuni

Per tutti gli altri 51 comuni inseriti nell’ordinanza dello scorso 22 agosto (e anche per i quattro arancioni), dal 24 agosto al 6 settembre compreso continua ad essere previsto l‘uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove siano presenti più soggetti e il divieto di assembramento nelle aree pubbliche. Per i banchetti e gli eventi privati resta l’obbligo per gli operatori e per i partecipanti di avere effettuato il tampone nelle 48 ore antecedenti.

I paesi interessati dalle suddette misure sono: